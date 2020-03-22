اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 07:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الجزيرة" تفبرك تصريحات الرئيس.. واليوم السابع ينشر نص حديث السيسي عن كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 06:27 م
"الجزيرة" تفبرك تصريحات الرئيس.. واليوم السابع ينشر نص حديث السيسي عن كورونا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد المرأة المصرية
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت فضائية الجزيرة القطرية، عدم المهنية فى نقل التصريحات والوقائع والأحداث الخاصة عن مصر.

 

وحاولت القناة القطرية تشويه تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبث الرعب فى قلوب المصريين، حيث ادعت "الجزيرة" أن الرئيس صرح بأن مصابى كورونا فى مصر قد يصلون إلى آلاف.

 

وكان الرئيس السيسى قد التقى عددًا من السيدات المصريات بقصر الاتحادية فى إطار الاحتفال بعيد المرأة المصرية، وقال إن الدولة المصرية أخذت بالأسباب وبذلت كافة الجهد ومازالت، مطالبا المصريين بالمزيد من المسئولية والالتزام والجدية والانضباط خلال الأسبوعين القادمين لعدم زيادة الأرقام المعلنة من المصابين، مشيرا إلى أن الفيروس سريع الانتشار وعندما نتحدث بمتوالية هندسية نتحدث عن أعداد إصابة قد تتحول لآلاف فى أيام قليلة.

 

وأشار إلى أن شخص مصاب واحد قد يصيب الكثيرون، موضحا أن الإرشادات والإجراءات التى قدمتها الحكومة لابد يساعد المصريون فى تنفيذها، مشيرا إلى أن الإجراءات التى قامت بها الدولة على مدار الأيام الماضية لتقلل الاختلاط.

    
93edf480-bf0d-42c6-b813-ceb2f33c1239

 


السيسى

كورونا

الجزيرة

كذب الجزيرة

عاجل

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة