الرئيس السيسي: إغلاق المساجد والكنائس أخذ بالأسباب لمواجهة فيروس كورونا

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، ان قرار الحكومة بإغلاق المساجد والكنائس فى إطار مكافحة فيروس كورونا، يأتى فى إطار "الأخذ بالأسباب"، وذلك فى إطار مواجهة هذ الفيروس لأنه من الوارد أن يكون هناك مصاب واحد وبالتالى يؤدى إلى إصابة عدد أكبر.