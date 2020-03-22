الرئيس السيسي: 14% علاوة المعاشات اعتبارا من العام المالى المقبل

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تقرر أن تكون علاوة المعاشات بنسبة 14% اعتبارا من العام المالي المقبل، وذلك فى إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.