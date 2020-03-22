الرئيس السيسي: تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية

كتب محمد عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية، وذلك فى إطار الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار فيروس كورونا.