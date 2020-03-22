الرئيس السيسي: تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية، وذلك فى إطار الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة آثار فيروس كورونا.
الرئيس السيسي: تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصريةالأحد، 22 مارس 2020 05:00 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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