الرئيس السيسى: خصصنا 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا.. ومصر دولة مش قليلة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن العالم كله يبذل جهودا كبيرة للسيطرة على فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية رصدت 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات هذا الفيروس منذ بداية ظهوره، قائلا: "خصصنا هذا المبلغ واتقال هيتجاب منين.. مصر مش دولة قليلة".
الرئيس السيسى: خصصنا 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا.. ومصر دولة مش قليلةالأحد، 22 مارس 2020 04:44 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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