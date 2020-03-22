الرئيس السيسى: خصصنا 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا.. ومصر دولة مش قليلة

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن العالم كله يبذل جهودا كبيرة للسيطرة على فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية رصدت 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات هذا الفيروس منذ بداية ظهوره، قائلا: "خصصنا هذا المبلغ واتقال هيتجاب منين.. مصر مش دولة قليلة".