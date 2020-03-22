الرئيس السيسي: مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تقرر مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، وذلك فى إطار الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.