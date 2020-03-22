الرئيس السيسي: مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تقرر مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، وذلك فى إطار الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.
الرئيس السيسي: مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامينالأحد، 22 مارس 2020 05:07 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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