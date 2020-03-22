الرئيس السيسي: ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه كلف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.