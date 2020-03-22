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الرئيس السيسي: ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات

الأحد، 22 مارس 2020 04:56 م
الرئيس السيسي: ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه كلف الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا.


السيسى

الرئيس السيسى

كورونا

فيروس كورونا

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