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أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تقرر غلق المساجد أسبوعين وتغير صيغة الأذان

الأحد، 22 مارس 2020 12:27 ص
أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف تقرر غلق المساجد أسبوعين وتغير صيغة الأذان وزارة الأوقاف المصرية - أرشيفية
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.. منها "جامعة الأزهر تعلن تأجيل امتحانات نهاية العام لتبدأ 30 مايو المقبل.. الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان.. فلكيا.. غرة شهر شعبان لعام 1441 هجريا يوم الأربعاء 25 مارس المقبل.. تعرف على مواعيد تقديم البحث لطلاب النقل وامتحانات الشهادات العامة.. الإفتاء: قرار تعليق إقامة الصلاة بالمساجد إعلاءً لمقاصد الشريعة وحفظًا للأنفس.. وزير الكهرباء: جميع شركات التوزيع ملزمة بتنفيذ تعليمات "الصحة" الوقائية.

 

جامعة الأزهر تعلن تأجيل امتحانات نهاية العام لتبدأ 30 مايو المقبل 

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان 

فلكيا.. غرة شهر شعبان لعام 1441 هجريا يوم الأربعاء 25 مارس المقبل 

تعرف على مواعيد تقديم البحث لطلاب النقل وامتحانات الشهادات العامة 

الإفتاء: قرار تعليق إقامة الصلاة بالمساجد إعلاءً لمقاصد الشريعة وحفظًا للأنفس 

وزير الكهرباء: جميع شركات التوزيع ملزمة بتنفيذ تعليمات "الصحة" الوقائية 

التعليم العالى: تواصل كامل مع "التعليم" لوضع معايير تنسيق الثانوية العامة 

انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة الاثنين المقبل لمدة 14ساعة للصيانة 

النقل: تنفيذ القطار الكهربائى السلام-العاصمة الإدارية-العاشر خلال عامين 

المنشآت الفندقية: لا حجر صحى على السائحين واستكمال برامجهم لحين موعد سفرهم 

التعليم: إعلان بدائل الدراسة والامتحان لطلاب النقل بالمدارس الفنية غدا 

وزير النقل: توسعة الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 7.3 مليار جنيه "صور" 

صور.. وزير النقل يرتدى كمامة طبية خلال تفقد أعمال تطوير الدائرى 

التعليم توضح "مصير" مصروفات الترم الثانى و"الباص" بالمدارس الخاصة 

التموين: استمرار مد المجمعات الاستهلاكية بالمنتجات واللحوم 

دار الإفتاء للمواطنين: الزموا بيوتكم قدر المستطاع واتبعوا تعليمات الصحة 

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا 

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو 

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا 

الأوقاف: سنتلقى البلاغات بشأن مخالفات فتح المساجد من الصحف ومؤسسات الدولة 

تعليق جميع الفعاليات والحفلات والمؤتمرات والمناسبات داخل جميع الفنادق 

التعليم: البحث شرط لانتقال الطالب للصف الأعلى وتعليق نتيجة غير المتقدمين بأبحاث 

قطاع التعليم الفنى يطلق قناة على يوتيوب لبث المقررات الدراسية للطلاب 

التعليم: مديرو تنمية المواد الدراسية مسؤولون عن وضع معايير المشروعات البحثية 

القوى العاملة: السعودية تمدد تأشيرات الخروج والعودة 6 شهور بدون رسوم 

غرفة عمليات الأوقاف: الغلق وأذان النوازل تم تطبيقهما ولم ترد إلا مخالفتان 

وزير الأوقاف: نناشد محطات التليفزيون بإذاعة الأذان بعبارة: صلوا فى بيوتكم 

وزير الزراعة يوجه " الثروة السمكية " بتنمية البحيرات لزيادة الإنتاج


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