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المنشآت الفندقية: لا حجر صحى على السائحين واستكمال برامجهم لحين موعد سفرهم

السبت، 21 مارس 2020 05:07 م
المنشآت الفندقية: لا حجر صحى على السائحين واستكمال برامجهم لحين موعد سفرهم ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية
كتبت آمال رسلان 

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أكد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، أنه لا يوجد أي حجر صحي على الوفود السياحية داخل الفنادق المصرية، بل إنهم يستمتعون ببرامجهم السياحية بسهولة ويسر، حتى موعد سفرهم المقرر مسبقا.

ويأتى ذلك في إطار قرار مجلس الوزراء بتعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارا من يوم الخميس الماضى، وحتي يوم  31، مع استمرار استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب)  للسماح للوفود السياحية المتواجدة في مصر باستكمال برامجهم السياحية ومغادرتهم في مواعيد سفرهم المقررة على رحلاتهم مسبقاً، وذلك دون استقدام اي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران.

واوضح فوزي ان من سيطبق عليهم الحجر الصحي لمدة 14 يوما هم فقط العاملين بالفنادق وذلك بعد رحيل اخر سائح بالفندق وفقا لبرامج كل وفد سياحي علي حدي.

 

ومن جانبه قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار ورئيس قطاع الرقابة علي المنشآت الفندقية بالوزارة، انه في اطار قرار غلق جميع المتاحف والمواقع الاثرية بجمهورية مصر العربية ابتداءً من يوم بعد غد الاثنين الموافق 23 مارس وحتي 31 مارس، فيتعين علي جميع الشركات السياحية التي مازالت لديها وفود سياحية في مصر بتوفيق اوضاعهم وبرامجهم السياحية وزياراتهم للمتاحف والمواقع الاثرية وفقا لهذا القرار.

واستمرارًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يعلن الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار عن غلق جميع  المتاحف و المواقع الاثرية بجمهورية مصر العربي حتي 31 مارس و ذلك للتعقيم و التطهير  و تطبيق إجراءات السلامة و الوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة و السكان ووفقا للمعايير العالمية.

 

و خلال هذه الفترة سيتم ايضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف و المناطق لطرق الوقاية و الحماية من الفيروس.

وكانت وزارة السياحة والاثار قد قامت بتطهير 4 مواقع أثرية هامة داخل القاهرة والجيزة ويأتى هذا في اطار حرص وزارة السياحة والآثار علي سلامة العاملين بها، واستمرارًا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


فنادق

حجر صحى

السياحة

اخبار مصر

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