اليوم السابع
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وزير الأوقاف: نناشد محطات التليفزيون بإذاعة الأذان بعبارة: صلوا فى بيوتكم

السبت، 21 مارس 2020 06:07 م
وزير الأوقاف: نناشد محطات التليفزيون بإذاعة الأذان بعبارة: صلوا فى بيوتكم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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ناشد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية أن تُتبع الأذان بعبارتي: "ألا صلوا في بيوتكم ، ألا صلوا في رحالكم"، وذلك اتساقا مع الواقع وإسهاما منها في التوعية والتنبيه بالتزام ما انتهى إليه رأي جميع المؤسسات الدينية المبني على رأي المؤسسات الصحية في هذا الشأن، حيث إن ذلك سيكون إسهامًا منها في تكثيف عملية التوعية.
 
وأكدت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، تعاونها مع كافة الصحف والقنوات فى تلقى البلاغات بالمساجد المفتوحة بالمخالفة لقرار الأوقاف بالغلق. 
 
وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، ورئيس غرفة العمليات، لـ"اليوم السابع"، أن كافة مؤسسات الدولة والاعلام الوطنى شركاء فى محاربة أى خلل للمحافظة على حياة الناس.
 
 
 
كانت قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان فى المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية: اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر.. أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله..أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله..ألا صلوا فى بيوتكم..ألا صلوا فى رحالكم.. الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله.
 
 
 

وزاره الاوقاف

الاذان الموحد

صلاه الجمعه

صلاه الجماعه

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