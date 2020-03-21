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قطاع التعليم الفنى يطلق قناة على يوتيوب لبث المقررات الدراسية للطلاب

السبت، 21 مارس 2020 04:49 م
قطاع التعليم الفنى يطلق قناة على يوتيوب لبث المقررات الدراسية للطلاب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إنشاء قناة التعليم الفنى لخدمة الطلبة والطالبات بالتعليم الفنى  بكافة نوعياته، بعد توجهات  الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفنى، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى للقناة.
 
https://www.youtube.com/channel/UC0ICJfzsyx7M29DPpFXFx2Q
 
و أوضحت الوزارة ، أن القناة تقوم علي توفير محتوي تعليمي لكل نوعيات التعليم الفني، موضحة أن الدكتور محمد عمارة  رئيس قطاع التعليم الفني اجتمع بفريق العمل بقطاع التعليم الفني ووضع لهم الخطوط العريضة للعمل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توقف الدراسة.
 
 
وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، فى تصريحات خاصة، إنه جاري حاليا بحث بدائل الامتحانات والدراسة لطلاب النقل بالمدارس الفنية وسنعلن عما سيتم اتخاذه من اجراءات في امتحانات النقل في التعليم الفني صباح غدا الاحد، كما يجري حاليا اعداد ضوابط التقييم  التي سترسل للمديريات لاتباعها في امتحانات النقل.
 
 
 
 
 

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