اليوم السابع
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تعليق جميع الفعاليات والحفلات والمؤتمرات والمناسبات داخل جميع الفنادق

السبت، 21 مارس 2020 05:42 م
تعليق جميع الفعاليات والحفلات والمؤتمرات والمناسبات داخل جميع الفنادق عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار
كتبت آمال رسلان 

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أكد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار لشئون الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية، أنه بالتعاون مع غرفة المنشأت الفندقية برئاسة ماجد فوزي سيتم تعليق جميع الفاعليات والحفلات والمؤتمرات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية، وذلك بدءًا من بعد غد الاثنين الموافق 23 مارس وحتى 31مارس. 
 
وذلك فى اطار قرار مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"،  وسوف تقوم غرفة المنشآت الفندقية بإبلاغ جميع الفنادق في مصر بذلك القرار.
 
في إطار قرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا وذلك حتى يوم 31 مارس الجارى، قررت وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشات الفندقية غلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق في محافظتي القاهرة والجيزة أمام الزائرين من خارج الفندق.
 
وأوضح فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية موضحا أن المطاعم الرئيسية والنوادي الصحية  للفنادق ستظل مفتوحة امام نزلائها فقط لحين خروج اخر نزيل، وذلك استمرارا لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
 
واعلن الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الاعلي للاثار عن غلق جميع  المتاحف و المواقع الاثرية بجمهورية مصر العربية ابتداء من صباح يوم الاثنين الموافق 23 مارس و حتي 31 مارس و ذلك للتعقيم و التطهير وتطبيق إجراءات السلامة و الوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة و السكان ووفقا للمعايير العالمية.
 
و خلال هذه الفترة سيتم ايضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف و المناطق لطرق الوقاية و الحماية من الفيروس.

السياحة

فنادق

اخبار مصر

مواجهة كورونا

كورنا

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