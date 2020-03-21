انقطاع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة الاثنين المقبل لمدة 14ساعة للصيانة

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة وهى "العزب بمسطرد – أرض الجولف – تريومف – شارع عثمان بن عفان – شارع نخلة المطيعى – ميدان الاسماعيلية – منطقة ألماظة – قاعدة الماظة العسكرية ومستشفى الجلاء العسكرى" لمدة 14 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 23-3-2020 وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل من نفس اليوم ، وذلك نظراً لأعمال الحام على خط المياه قطر 900مم بشارع الحرية مع شارع عمر المختار بمنطقة مسطرد.

وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، لافتة إلى انه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

ومن ناحية أخرى، حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى "قطاع الإعلام وخدمة العملاء" على شهادة‪ "ISO 9001-2015" ‬ فى جودة الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجالات الخط الساخن وخدمة العملاء والعلاقات العامة والإعلام‪.‬‬‬‬‬

وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة ليست حديثة العهد فى هذا الشأن، مضيفا أن الشركة قد حصلت على العديد من شهادات ادارات الجودة‪ TSM ‬للمجالات الهندسية والفنية بالعديد من محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة‪.‬‬‬‬‬

وأكد رئيس شركة مياه القاهرة أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كل فى تخصصه، وأن الهدف الأساسى من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة‪.‬‬