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دار الإفتاء للمواطنين: الزموا بيوتكم قدر المستطاع واتبعوا تعليمات الصحة

السبت، 21 مارس 2020 12:54 م
دار الإفتاء للمواطنين: الزموا بيوتكم قدر المستطاع واتبعوا تعليمات الصحة دار الإفتاء المصرية - ارشيفية
كتب على عبد الرحمن

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ناشدت دار الإفتاء المصرية، المواطنين، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بالتزام المنازل للوقاية من فيروس كورونا، حيث قالت دار الإفتاء المصرية: "الزم بيتك قدر المستطاع.. اتبع تعاليم وزارة الصحة.. ابتعد عن التجمعات.. اللهم احفظ مصر وأهلها".

كانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أن هناك مجموعة من الأسباب التي يُترخَّصُ بها لترك الجماعة في المسجد بل والجمعة، ومنها أسباب عامة؛ كالمطر الشديد والوحل الذي يُتأذى به وكذا الظلمة التي لا يُبصر بها الإنسان طريقه إلى المسجد، ومنها أسباب خاصة؛ كالمرض، والخوف على نفسه أو ماله أو أهله، وكذلك أكل ما له رائحة كريهة، وأيضًا إذا غلبه النوم، وغير ذلك من الأسباب وما يشبهها.

وأضافت دار الإفتاء المصرية: "ويدل على ذلك ما ورد في الصحيحين أن ابن عباس قال لِمُؤَذِّنِه في يوم مَطِير: «إذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم»، قال: فكأن الناس استنكروا ذاك، فقال: «أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو خير مني، إن الجمعة عَزْمة -أي: واجبة-، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدَّحض -أي: والزلل والزلق".

 وتابعت دار الإفتاء:"ولا شك أن خطر الفيروسات والأوبئة الفتاكة المنتشرة وخوف الإصابة بها أشد، خاصة مع عدم توفر دواء طبي ناجع لها، لذا فالقول بجواز الترخُّص بترك صلاة الجماعات في المساجد عند حصول الوباء ووقوعه بل وتوقعُّه أمر مقبول من جهة الشرع والعقل، والدليل على أن الخوف والمرض من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه، عذر»، قالوا: وما العذر؟، قال: «خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى» [رواه أبو داود]".

واختتمت دار الإفتاء المصرية:"والأصل في ذلك القاعدة الفقهية: "لا ضرر ولا ضرار"، فإذا أخبرت الجهات المعنية بضرورة منع الاختلاط في الجمع والجماعات بقدر ما وألزمت به، فيجب حينئذ الامتثال لذلك، ويتدرج في ذلك بما يراعي هذه التوصيات والإلزامات، ويبقى شعار الأذان"

 


دار الإفتاء

الإفتاء

كورونا

فيروس كورونا

اخبار مصر

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