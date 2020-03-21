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التموين: استمرار مد المجمعات الاستهلاكية بالمنتجات واللحوم

السبت، 21 مارس 2020 12:13 م
التموين: استمرار مد المجمعات الاستهلاكية بالمنتجات واللحوم وزارة التموين - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار مد المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالسلع الغذائية وغير الغذائية وكذلك اللحوم وطرحها بأسعار اقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى كما يتم أيضا مد المحافظات وكافة السلع حيث تقوم مديرى المديريات بإرسال تقارير بشكل مستمر حول انتظام المنشآت التموينية بكل محافظة.

 كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه كافة الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المباعة، كما شدد على أهمية التحرك الفورى اعتباراً من اليوم لكافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة، بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجار.

وأكد أن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصرى، وأن ما تشهده البلاد فى هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدى بالقانون لأى مخالفات تجارية قد ترتكب فى حق المواطنين سواء كانت تلاعب فى الأسعار أو غش فى المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.

وأوضح المصيلحى، أن أى مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة ستجرى مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ كما أهاب الوزير بكافة التجار والصناع والموزعين الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة للأسواق التجارة الداخلية وأن الظروف التى تشهدها البلاد تحتم على الجميع الالتزام بالقانون وبالإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين.


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