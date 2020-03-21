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تعرف على مواعيد تقديم البحث لطلاب النقل وامتحانات الشهادات العامة

السبت، 21 مارس 2020 02:08 م
تعرف على مواعيد تقديم البحث لطلاب النقل وامتحانات الشهادات العامة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الفنى، تفاصيل ومواعيد عقد امتحانات طلاب الشهادات العامة والبحث بالنسبة للطلاب من الصف الثالث الابتدائى حتى الثانى الثانوى، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل ومواعيد الامتحانات بالترم الثانى.

 

ـ طلاب رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى لن يخضعوا لامتحانات.

ـ سيتم تقيمهم من مدرس الفصل كالمعتاد بنظام التقديرات الملونة.

ـ سيدأ التقدير خلال الأيام المقبلة بعد استكمال المنهج من المنزل.

ـ يجب على طلاب النقل أن يقدم مشروعه على منصة التواصل قبل 15 مايو المقبل.

ـ إذا لم يقدم الطالب بحثه سيكون مضطر إلى بدء الدراسة قبل موعدها بأسبوعين.

ـ طلاب الشهادة الاعدادية تحدد امتحاناتهم من قبل المحافظين.

ـ الثانوية العامة تنطلق امتحاناتها 7 يونيو المقبل.

ـ امتحانات الدبلومات الفنية تنطلق 16 مايو المقبل.

ـ الامتحان التجريبى لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى يبدأ 5 إبريل المقبل.

ـ تعقد الامتحانات من المنزل خلال 10 ساعات.

ـ لن يتم تصحيحها ولكن سيتم عرض الاجابات فى اليوم التالى للطلاب.

ـ امتحانات آخر العام الدراسى للصفين الأول والثانى الثانوى ستتم إلكترونيا من المنزل.

ـ طبقا للخريطة الزمنية تعقد فى مايو المقبل.

ـ سيتم تصحيحها وإعلام الطلاب بنتائجهم إلكترونيا داخل المنزل.

ـ طلاب الصف الأول الثانوى سيحصلون على شريحة الانترنت من منافذ المصرية للاتصالات الأسبوع المقبل.

ـ الطلاب المصريين بالخارج سيؤدون الامتحانات بنظام المشروع الإلكترونى عبر المنصة التعليمية الجديدة.

- طلاب الخدمات سيؤدون الامتحانات عبر التابلت .

- الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة يؤدون الامتحانات بنظام المشروع كباقى طلاب النقل.

 


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