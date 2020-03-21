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النقل: تنفيذ القطار الكهربائى السلام-العاصمة الإدارية-العاشر خلال عامين

السبت، 21 مارس 2020 05:05 م
النقل: تنفيذ القطار الكهربائى السلام-العاصمة الإدارية-العاشر خلال عامين وزير النقل خلال تفقده أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى
كتب رضا حبيشى

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تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السلام /العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان، والذى وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهرًا.
 
وبدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور التبادلية، ثم متابعة محطات وجسر المشروع حتى محطة العاصمة الإدارية. واطلع على معدلات التنفيذ، حيث وصلت معدلات إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائى إلى 22.4% من النسبة المستهدفة، وتم الانتهاء مما يقرب من24.6% من أعمال الكبارى بالمشروع و 62.8% من أعمال الأنفاق، و13.9% من أعمال جسور السكة وحوالى 11.1% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائى. 
 
وأكد الوزير خلال الجولة أن تواجد المهندسين والعمال بكافة مواقع العمل في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا وبالتزامن مع الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي يتم اتخاذها في مواقع العمل المختلفة للوقاية من فيروس كورونا يجعلهم  يسطرون تاريخا مجيدا في تاريخ تنفيذ المشروعات القومية ويثبت للعالم ان العامل المصري عامل وطني مخلص   يعمل ويشارك في  مسيرة البناء والتنمية في مصر في كافة الأوقات. 
 
 
جدير بالذكر أن  مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الادارية الجديدة العاشر من رمضان  تقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة به  شركات مصرية وطنية بينما سيتم توريد الوحدات المتحركة من الخارج ، و أن مسار القطار الكهربائى يبلغ طوله 70 كيلومترًا، ويشمل إنشاء  12 محطة على طول المسار كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ عدد 6 كبارى، وكذلك عدد 2 نفق للقطار الكهربائى بالإضافة إلى إنشاء عدد 4 كبارى للسيارات لخدمة المدن الجديدة .
 
وسيساهم المشروع فى ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك المساهمة فى زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا مضيفا ان مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائى لها أهمية كبيرة فى تعظيم منظومة النقل الجماعى .
 
كما  سيتم مد خط القطار الكهربائى جنوب العاصمة الإدارية بطول 14كم ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية حيث سيتم إنشاء 3 محطات فى هذه المسافة.
 
 

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