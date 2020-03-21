التعليم: مديرو تنمية المواد الدراسية مسؤولون عن وضع معايير المشروعات البحثية

كتب محمود طه حسين

أكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه سيقوم مديرى عموم المواد الدراسية بوضع معايير المشروعات البحثية المقرر تقديمها من الطلاب للمعلمين الكترونيا عبر منصة التواصل وذلك لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائي وحتي الثاني الاعدادي.

وأوضح حجازى ، سيقوم كل موجهي المواد بكل ادارة تعليمية رفع المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب علي المنصة الالكترونية وعلي الطلاب تنفيذها ورفعها الكترونيا علي المنصة الالكترونية وبمساعدة مسؤول التطوير التكنولوجي بكل مدرسة.

وبالنسبة للمواد خارج المجموع والمستوي الرفيع والمواد العملية يكتفي بتقييمهم خلال الفترة التي قضوها من الفصل الدراسي الثاني بالمدرسة، وبالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة سيتم اجراء مشروع بحثي بما يتلائم مع طبيعة دراستهم ونوع اعاقتهم ويتم ارسالها للمنصة الالكترونية او نسخة ورقية ليتم تقييمهم .

واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب.

وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) اليوم، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg

وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".