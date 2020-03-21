الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى تصريح خاص لليوم السابع أنه تقررغلق كافة المناطق الآثرية المفتوحة للزيارة بدءاً من يوم الإثنين المقبل 23 مارس وحتى 31 مارس، لتعقيم وتطهير كافة المناطق الأثرية على مستوى محافظة الأقصر، وذلك خلال تلك الفترة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد – 19" بمصر، وتم تكليف رؤساء الإدارات المركزية ومديري عموم المناطق بإتخاذ اللازم لغلق جميع المناطق الأثرية المفتوحة من يوم 23 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري.

وكانت قد صرح هانى الضوى رئيس قسم التسويق بشركة مصر للصوت والضوء بمحافظة الأقصر، أنه تقرر إلغاء كافة عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك من، يوم أمس الجمعة، وحتى 31 مارس الجارى، وذلك بناءاً على توجيهات شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بقرار وقف العروض بكافة المعالم الآثرية، وفي ضوء ما يمر به العالم من أزمة الكورونا وقرارات مجلس الوزراء، حيث قرر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إيقاف العمل بالعروض في كافة مناطق الصوت والضوء اعتبارا من اليوم الجمعة 20 مارس 2020 وحتي يوم الثلاثاء 31 مارس 2020.

وأضاف رئيس قسم التسويق بشركة مصر للصوت والضوء بمحافظة الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذلك القرار جاء فى أعقاب خطوات الحكومة المصرية للتقليل من التجمعات، ومع مغادرة كافة الأفواج السياحية التى كانت متواجدة بمصر والأقصر لبلدانها مع تعليق رحلات الطيران أمس الخميس وحتى 31 مارس الجارى.

وكان قد أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حزمة من القرارات خلال الأيام الماضية عقب اجتماعات مع قيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية والمعنية، وقيادات القطاع السياحى بالمحافظة، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وحفاظاً عليهم، ضمن خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حيث جاء فى مقدمة القرارات التى أصدرها المحافظ إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات الكبرى فى نطاق المحافظة والتى يترتب عليها تجمعات اعتبارا من يوم الاثنين الماضى الموافق 9/3/2020.