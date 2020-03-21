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التعليم العالى: تواصل كامل مع "التعليم" لوضع معايير تنسيق الثانوية العامة

السبت، 21 مارس 2020 03:59 م
التعليم العالى: تواصل كامل مع "التعليم" لوضع معايير تنسيق الثانوية العامة الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالى للشئون الفنية
كتب محمد صبحى

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قال الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالى للشئون الفنية والمتحدث الرسمى وزارة التعليم العالى، إن هناك تنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم فيما يخص تنسيق الثانوية العامة، خاصة وأن الوزارة مرتبطة مع طلاب الثانوية العامة من خلال التنسيق السنوى لدخول الجامعات.

 

وأضاف الدكتور الطيب فى تصريحات صحفية، أنه فى ضوء وجود أى تطورات تسببت فى التأثير على امتحانات الثانوية العامة والتأجيل لأى سبب من الأسباب سيتم التأجيل تلقائيا، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماع لوضع معايير التنسيق بالنسبة للثانوية العامة.

 

وتابع المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، أن الوزارة تنسق بصورة مستمرة مع وزارة التربية والتعليم لاتخاذ قرارات مناسبة من شأنها الحفاظ على مستقبل الطلاب، لافتا إلى أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم يشارك فى حضور اجتماعات المجلس الأعلى للجامعات بصورة دورية للإطلاع على ما يتم اتخاذه من قرارات.

 

وأشار الدكتور محمد الطيب، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات فى انعقاد دائم ومستمر مع رؤساء الجامعات من خلال فيديو كونفرانس لمناقشة أى تطورات ومستجدات تتعلق بقرارات جديدة، وذلك خلال فترة تعليق الدراسة.

 

كان الدكتور محمد الطيب مساعد وزير التعليم العالى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة،أكد أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة اليوم، بشأن خطة التعامل مع فيروس كورونا وتأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو، يسرى على المعاهد الحكومية أيضا .

 

وقال الدكتور محمد الطيب، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات يسرى على الجامعات الخاصة والأهلية وأيضا المعاهد الحكومية والخاصة، مؤكدا أن أى قرار للمجلس الأعلى للجامعات يجب المجالس الأخرى فى وزارة التعليم العالى.

 

كان المجلس الأعلى للجامعات عقد جلسته رقم (698) اليوم السبت، حيث أستعرض المجلس الخطط المستقبلية للدراسة فى الجامعات فى إطار تطورات الوضع العالمى لانتشار فيرو س كورونا المستجد، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض وفى ضوء قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.


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