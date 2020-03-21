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صور.. وزير النقل يرتدى كمامة طبية خلال تفقد أعمال تطوير الدائرى

السبت، 21 مارس 2020 11:39 ص
صور.. وزير النقل يرتدى كمامة طبية خلال تفقد أعمال تطوير الدائرى وزير النقل والوفد المرافق له يرتدون كمامات طبية
كتب رضا حبيشى

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حرص المهندس كامل الوزير وزير النقل والوفد المرافق له على ارتداء كمامات طبية خلال جولته لتفقد أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
 
كان وزير النقل تفقد أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106كم وتكلفة 7.3 مليار جنيه حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال توسعة نفق سعد الدين الشاذلي أسفل الطريق الداعم واعمال إنشاء طريق داعم في المسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى المرج  بواقع 3 حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه  المسافة 7 حارات بكل اتجاه. 
 
وتابع الوزير أعمال توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة و أعمال الأتربة وإنشاء طبقة الأساس والحوائط الساندة وأعمال الخوازيق ثم تفقد باقي قطاعات المشروع حيث اشاد الوزير باستمرار تنفيذ الأعمال بكافة القطاعات بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا  وتوفير الرعاية الطبية الفائقة لكافة العاملين بالمواقع المختلفة وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب الفيروس، مشيرا إلى أن العامل  المصري عامل وطني مخلص مصمم على استمرار تنفيذ المشروعات القومية والتنموية . 
 
وأوضح الوزير، أن أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف إلى توسعة الطريق الدائرى لرفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائري كافة من 4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات في كل اتجاه في  القطاعات التي تسمح بذلك، وفي القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع الأوتوستراد/ المنيب، حيث ستتم التوسعة إلى 7 حارات و7 حارات في كل اتجاه.
 
وفيما يتعلق بأعمال صيانة الطريق الدائرى، أكد الوزير، أن وزارة النقل تقوم بأعمال صيانة شاملة للطريق الدائرى، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور، وكذلك صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج، مضيفًا أنه يتم أيضًا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة ، وأنه  تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل تنقل المواطنين.
 كما أكد الوزير على ضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة وأن يتم إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويحقق المظهر الحضاري الجيد.
 
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الطريق الدائرى

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اخبار مصر

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