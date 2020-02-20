أخبار × 24 ساعة..الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذىء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز العناوين:
دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا
"السن مجرد رقم".. مسن 80 عاما يتقدم للتطوع لوظيفة معلم فى قنا
وزير النقل: مصر تقدمت للمركز الـ 28 عالميا فى جودة الطرق
رئيس الوزراء يكلف الدكتور أحمد السبكى رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية
"التعليم" توقف مدير مدرسة و3 موظفين آخرين عن العمل فى واقعة الـ"شيشة"
النائب العام يحدد آلية عمل مركز المعلومات بالنيابة لضمان سرية البيانات
رئيس الوزراء: نقوم بعمليات جراحية لتنظيف اقتصاد مصر من تشوهات 40 عاما
الحكومة توافق على استمرار شركتى ترسانة السويس والقناة للحبال فى نشاطهم
الحكومة :لا صحة لظهور أى حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدارس
الصحة تعلن فحص 4.7 مليون سيدة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة
غلق كافية بميدان المساحة بالجيزة لإدارته بدون ترخيص.. صور
اعرف أرقام الإغاثة بغرف عمليات المرور لتلقى بلاغات الحوادث مع هطول الأمطار
القناة الأولى البيلاروسية تذيع تقريرا عّن شركات الانتاج الحربى المصرية
التعليم العالى: إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمى
الأمم المتحدة تستضيف مؤتمر رابطة العالم الإسلامى حول لتحصين الشباب ضد التطرف
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