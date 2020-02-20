سوبر كورة
Ads
الخميس، 20 فبراير 2020 12:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة..الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذىء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

الخميس، 20 فبراير 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة..الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذىء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا دار الإفتاء المصرية
إعداد على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز العناوين:

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

"السن مجرد رقم".. مسن 80 عاما يتقدم للتطوع لوظيفة معلم فى قنا

وزير النقل: مصر تقدمت للمركز الـ 28 عالميا فى جودة الطرق

رئيس الوزراء يكلف الدكتور أحمد السبكى رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية

"التعليم" توقف مدير مدرسة و3 موظفين آخرين عن العمل فى واقعة الـ"شيشة"

النائب العام يحدد آلية عمل مركز المعلومات بالنيابة لضمان سرية البيانات

رئيس الوزراء: نقوم بعمليات جراحية لتنظيف اقتصاد مصر من تشوهات 40 عاما

الحكومة توافق على استمرار شركتى ترسانة السويس والقناة للحبال فى نشاطهم

الحكومة :لا صحة لظهور أى حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب المدارس

الصحة تعلن فحص 4.7 مليون سيدة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

غلق كافية بميدان المساحة بالجيزة لإدارته بدون ترخيص.. صور

اعرف أرقام الإغاثة بغرف عمليات المرور لتلقى بلاغات الحوادث مع هطول الأمطار

 

القناة الأولى البيلاروسية تذيع تقريرا عّن شركات الانتاج الحربى المصرية

 

التعليم العالى: إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمى

الأمم المتحدة تستضيف مؤتمر رابطة العالم الإسلامى حول لتحصين الشباب ضد التطرف

 

اخبار مصر

اهم الأخبار

اخبار مصرية

دار الإفتاء المصرية

هل الأغانى حرام

حكم الاستماع للمهرجانات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على حجم التبادل التجارى بين مصر وبيلاروسيا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:32 م

وزيرة الهجرة تكشف أهمية تطبيق "كلم مصر" للمصريين فى الخارج

الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:31 م

متحدث النواب : المجلس أصدر تشريعات لطمأنة المستثمرين ورجال الأعمال.. فيديو

الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:08 م

"السن مجرد رقم".. مسن 80 عاما يتقدم للتطوع لوظيفة معلم فى قنا

الأربعاء، 19 فبراير 2020 07:24 م

أخبار مصر اليوم.. "التعليم" توقف مدير مدرسة و3 موظفين عن العمل بواقعة الـ"شيشة"

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:37 م

"التعليم" توقف مدير مدرسة و3 موظفين آخرين عن العمل فى واقعة الـ"شيشة"

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل خطة الحكومة للأصول المملوكة للدولة ونتائج الحصر الأخيرة

تفاصيل خطة الحكومة للأصول المملوكة للدولة ونتائج الحصر الأخيرة

ضوابط دخول طلاب المدارس الدولية امتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

ضوابط دخول طلاب المدارس الدولية امتحانات الثانوية العامة × 10 معلومات

"الصحة" للمواطنين: تجنبوا التقبيل والأحضان عند السلام منعًا لنقل العدوى

"الصحة" للمواطنين: تجنبوا التقبيل والأحضان عند السلام منعًا لنقل العدوى

فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

فيديو.. رمضان عبد المعز: أهل العلم ليسوا أوصياء على الناس

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

النداء الأخير لحائزى الدولار.. توقعات بمستوى 15 جنيهًا بنهاية العام

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

بالأرقام.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة