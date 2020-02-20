أخبار × 24 ساعة..الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذىء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

إعداد على عبد الرحمن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز العناوين:

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

"السن مجرد رقم".. مسن 80 عاما يتقدم للتطوع لوظيفة معلم فى قنا

وزير النقل: مصر تقدمت للمركز الـ 28 عالميا فى جودة الطرق

الأمم المتحدة تستضيف مؤتمر رابطة العالم الإسلامى حول لتحصين الشباب ضد التطرف