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التعليم العالى: إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمى

الأربعاء، 19 فبراير 2020 02:50 م
التعليم العالى: إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً حول إدراج 20 جامعة مصرية ضمن تصنيف التايمز العالمى لجامعات الدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2020 بزيادة جامعة جديدة وهى جامعة أسوان التى جاءت فى  المركز (104).

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أظهر التقرير تقدم مراكز 4 جامعات مصرية مقارنة بنفس التقرير للعام الماضى 2019 وهى جامعة المنصورة التى تقدمت للمركز (102) مقارنة بالمركز (137) فى العام الماضى، وجامعة قناة السويس فى المركز (109) مقارنة بالمركز (114) ، وجامعة القاهرة فى المركز (178) مقارنة بالمركز (201- 250)، وجامعة عين شمس فى المركز (251- 300) مقارنة بالمركز (301 – 350).

وأضاف التقرير أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة جاءت فى المركز (155) وجامعة كفر الشيخ فى المركز (175)، و جاءت جامعتا بنها وبنى سويف فى المركز (201 – 250)، وجامعتا الإسكندرية وطنطا فى المركز (251 –  300)،  وجامعات الفيوم وسوهاج وجنوب الوادى فى المركز (301 – 350)،  وجامعات أسيوط والمنوفية والمنيا والزقازيق فى المركز (351 – 400)،  وجامعتا الأزهر وحلوان فى المركز (401 – 500).

وعلى جانب آخر كان  الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أعلن عن تنظيم الوزارة المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى فى نسخته الثانية بعنوان "رؤية المستقبل" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 2 – 4 إبريل 2020، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الوزير، سوف يشارك فى فعاليات المنتدى عدد من وزراء التعليم العالى والبحث العلمى بالدول العربية والأجنبية، ورؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الدولية ذات ترتيب متقدم فى التصنيف العالمى، ورؤساء بعض المنظمات الدولية والإقليمية، وكذا رؤساء اتحادات الجامعات الدولية والعربية والأوروبية والأفريقية والأورمتوسطية، ورؤساء هيئات الاعتماد وضمان الجودة العالمية، ولفيف من سفراء الدول العربية والأجنبية فى جمهورية مصر العربية، ومجلس إدارة الجمعية الملكية للأطباء والجراحين بجلاكسو اسكتلندا، بالإضافة إلى عدد كبير من المهتمين بهذا المجال في معظم دول العالم.

ويأتى هذا المنتدى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وتأهيلهم لمواكبة التغيرات المستقبلية فى عملية التوظيف، وفى هذا الإطار يناقش المنتدى دور مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى فى إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية،  فى ظل التغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل.


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