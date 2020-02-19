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ضمن "100 مليون صحة"..

الصحة تعلن فحص 4.7 مليون سيدة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 09:47 ص
الصحة تعلن فحص 4.7 مليون سيدة بمبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 4 ملايين و 735ألفًا و67  امرأة مصرية، بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة تحت شعار "100 مليون صحة"، بمرحلتيها الأولى والثانية، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2019.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فحص مليونين و476 ألفًا و942 امرأة بالمرحلة الثانية من المبادرة التي انطلقت في شهر نوفمبر الماضي بمحافظات (القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بني سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر)

وقال "مجاهد" إن المبادرة مستدامة وذلك منذ إطلاقها بمرحلتيها الأولى والثانية وتستهدف الكشف وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتشمل التوعية بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والحياة الصحية، والكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطرق الفحص الذاتي للثدي.

وأشار "مجاهد" إلى أن محافظة القاهرة هي الأعلى ترددًا على المبادرة بمحافظات المرحلة الثانية، مضيفًا أنه يشارك 1395 فريقًا طبيًا بـ  1175 وحدة صحية في محافظات المرحلة الثانية للمبادرة، ويمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة  بالإضافة إلى تلقي الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن  15335.

وأكد "مجاهد" أن المبادرة مستمرة بمحافظات المرحلة الأولى الـ 9 التي تشملها المبادرة وهي: (جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الفيوم، أسيوط، القليوبية)، حيث تم فحص مليونين و256 ألفًا و992 امرأة، وذلك بمشاركة 1321 فريقًا طبيًا من السيدات، موضحًا أن الفرق التي تتولى الفحص جميعها من السيدات على مستوى الطبيبات والممرضات والفنيات، وذلك من خلال أكثر من 1000 وحدة ومركز طب أسرة.






 


الصحة

صحة المرأة

المحافظات

سرطان الثدي

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