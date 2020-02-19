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وزيرة الهجرة تكشف أهمية تطبيق "كلم مصر" للمصريين فى الخارج

الأربعاء، 19 فبراير 2020 08:31 م
وزيرة الهجرة تكشف أهمية تطبيق "كلم مصر" للمصريين فى الخارج وزيرة الهجرة
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن تطبيق "كلم مصر" الذى أطلقته الوزارة هى إحد وسائل التواصل مع المصريين في الخارج، لافتا إلى أن الوزارة لديها صفحة على فيس بوك، وموقع إلكترونى، والشكاوى، والكثير من الوسائل للتواصل مع المصريين في الخارج.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلاميين لبنى عسل وحسام حداد، أن التطبيق عبارة عن مزيد من المعلومات التى توفرها الدولة للمصريين فى الخارج، وخاصة أن الوزارة كانت تتلقى تساؤلات حول المقارنة بمواطنين من دول أخرى، فى التواصل مع السفارة أو القنصلية.

 

وأشارت إلى أن التطبيق يحتوى على الخدمات التى تقدمها وزارة الهجرة للمصرين في الخارج، والمجلة الإلكترونية الشهرية التى تصدرها الوزارة، وتشمل على جهودها، وكذلك شكاوى، ومجال للأسئلة والاستفسارات، وليكون المواطن فى الخارج لديه وسيلة للتواصل مع دولته عبر الهاتف المحمول، موضحة أن تحميل التطبيق مجاناً.

 

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أطلقت أول تطبيق إلكترونى للهاتف للمصريين بالخارج، تحت شعار "كلم مصر"؛ حيث يعد أداة جديدة ومستحدثة للتواصل مع المصريين بالخارج، ليصبح أداة جديدة ضمن أدوات الوزارة المختلفة فى تعزيز التواصل مع مواطنينا بالخارج، باستثمار واستخدام التقنيات الحديثة.

 


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