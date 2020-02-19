وزير النقل: مصر تقدمت للمركز الـ 28 عالميا فى جودة الطرق

كتب رضا حبيشى

شارك وزير النقل المهندس كامل الوزير مناقشات المائدة المستديرة حول أمن وسلامة الطرق فى أفريقيا، والتى ينظمها الاتحاد الإفريقى، وأعرب وزير النقل خلال المناقشات عن سعادته بالمشاركة فى هذا المحفل الأفريقى مع الوزراء بالدول الأفريقية، مستعرضا الإجراءات التى اتخذتها مصر للحد من الحوادث فى إطار كونها دولة أفريقية تمر بنفس الظروف التى تمر بها شقيقاتها من الدول الأفريقية المختلفة.

ولفت وزير النقل إلى ضرورة العمل على عدة محاور أهمها تصميمات الطرق وسلوك قائد المركبة وتفعيل آليات القانون لتقليل نسبة الوفيات، وهو ما أهل مصر للتقدم فى الترتيب العالمى لجودة الطرق والوصول إلى المركز 28 عالميا، مشيرا إلى استعداد مصر نقل خبراتها فى هذا المجال إلى الدول الأفريقية والتعاون مع كافة مؤسسات الاتحاد الأفريقي

كان وزير النقل شارك فى فاعليات المؤتمر الوزارى العالمى الثالث للسلامة على الطرق، الذى يقام بالسويد حاليا، حيث شهد فعاليات الجلسة الافتتاحية ملك السويد كارل جوستاف، وحضور مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة لسلامة الطرق ومفوض الاتحاد الأوروبى للنقل ووزير البنية التحتية السويدى وبمشاركة وزراء 80 دولة ضمن وفود 140 دولة مشاركة فى المؤتمر.

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة لملك السويد كارل جوستاف أعقبها كلمة لوزير البنية التحتية السويدى لإعلان استكهولم للسلامة على الطرق، وأكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أنه سيشارك فى كافة جلسات المؤتمر نظرا للاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية لمجال السلامة على الطرق، لافتا إلى أنه سيتعرض خلال فعاليات المؤتمر كافة جهود مصر فى هذا المجال سواء فى مجال إدارة شئون السلامة على الطرق أو مجال تحسين سلامة وحركة المرور على الطرق أو فى مجال المركبات الأكثر أماناً أو فى مجال تعزيز سلامة مستخدمى الطرق والتى كان من نتائجها رفع ترتيب مصر بين الدول فى مجال جودة الطرق حيث قفزت مصر من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019.