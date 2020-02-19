البابا تواضروس: المسيح رفع من مكانة المرأة والعذراء فخر البشرية

كتبت سارة علام

أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المسيح رفع من مكانة المرأة التى لم تكن تحتل مكانتها اللائقة فى العهد القديم.



وأشار قداسة البابا خلال رسالة بالفيديو كونفرانس ألقاها فى مؤتمر اللجنة المجمعية للمرأة الذى يعقد بأسيوط، إن الكتاب المقدس أولى المرأة عناية خاصة حتى إنها شهدت الأحداث الكبرى فى المسيحية مثل الصلب ضاربًا المثل بشخصيات نسائية مسيحية.

وأبدى قداسة البابا تواضروس الثانى إعجابه بموضوع المؤتمر الأول للجنة المجمعية، الذى حمل شعار لا للعنف ضد المرأة متمنيًا أن تسود هذا الوعى فى الكنائس وفى المجتمع بشكل عام.



كان قداسة البابا تواضروس الثانى، قد استقبل مساء أمس بالمقر البابوى بالقاهرة، وفد يضم 100 عضو من الآباء الكهنة وأصحاب الفضيلة الشيوخ من أعضاء بيت العائلة، ضمن فعاليات مؤتمر "لأنى أب" الذى ينظمه بيت العائلة المصرية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



بدأ اللقاء بكلمة ألقاها الدكتور محمد عبد العاطى، منسق بيت العائلة المصرية، التى أعرب فيها عن سعادته بلقاء قداسة البابا تواضروس

وأضاف: البابا تواضروس من أكثر الشخصيات الداعية للمحبة والسلام في العالم، مشيرًا إلى مقولة قداسة البابا والتي سيظل التاريخ يذكرها على مدى العصور وهى "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن" والتي أنقذت مصر من مخططات وويلات كثيرة وقتها. وأكد: فحق لبيت العائلة أن يفخر بأن رئيساه هما قداسة البابا تواضروس الثاني وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر.