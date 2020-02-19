غلق كافية بميدان المساحة بالجيزة لإدارته بدون ترخيص.. صور

نفذت الأجهزة التنفيذية لحى الدقى حملة مكبرة اليوم برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى بالتنسيق مع شرطة المرافق وإدارة رخص المحلات والإشغالات أسفرت عن غلق كافيه شهير لإدارته بدون ترخيص.

وتم رفع محتويات الكافية فى شارع الرفاعة من ميدان المساحة وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى لمنعه من استمرار مزاولة النشاط وجارى اتخاذ إجراءات الغلق والتشميع، كما تابعت الحملة التزام المحال بعدم اشغال الشوارع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق مع شرطة المرافق كما تم رفع إشغالات المحال.

وفى السياق انتهى حى الدقى من تنفيذ قرار إزالة أعمال بناء مخالف فى 27 شارع الرفاعة وهى عبارة عن بناء حجرة ثلاثة أدوار فى المساحة الخلفية للعقار، ويأتى ذلك بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواجهة هذه الظاهرة بكل حزم لتحقيق الردع العام.

كما نفذت أجهزة حى الدقى حملة لرفع الإشغالات بشارع نادى الصيد وشارع الثورة وشارع الشركات ومراجعة رخص المنافذ واتخاذ كافة الإجراءات مع المخالفين.

كان حى الدقى رفع خلال حملة مكبرة إشغالات تحضير سندوتشات لكشك مخالف لشروط الترخيص، من بينها محل كبدة الذى عاود العمل بعد ساعات، وتم تحرير محاضر إشغال للمخالفين، كما تم رفع إشغالات خاصة بعدد من المحلات المجاورة وضبط 7 من الباعة الجائلين للفاكهة وأنشطة أخرى وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين، وذكر الحى أنه تم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع الإشغالات التى تحتل الأرصفة المخصصة للمشاة والتى تؤثر على السيولة والحركة المرورية للسيارات، كما تم تحرير عدد من المحاضر بشارع الدقى لكشك بيع زهور ومحل جملة شهير وايداع المضبوطات مخازن الحى.