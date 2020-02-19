"السن مجرد رقم".. مسن 80 عاما يتقدم للتطوع لوظيفة معلم فى قنا

قنا- فريق المحافظات

استقبل الدكتور عربى أبوزيد، مدير عام إدارة قوص التعليمية، فاروق طايع عبدالحليم غلاب، مسن يبلغ 80 عامًا، من قرية المقربية جنوب مركز قوص بمحافظة قنا، يرغب فى التطوع لتدريس اللغة العربية بمدارس قريته طبقا لقرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والذى أعلنه الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين بداية فبراير الجارى والذى نص على فتح الباب أمام الحاصلين على المؤهلات التربوية للتطوع فى التدريس بعض المواد التى بها عجز طبقا لاحتياج كل إدارة تعليمية.

وقال هانى أنيس، المسؤول الإعلامى لإدارة قوص التعليمية، إن فاروق طابع عبد الحليم غلاب تقدم بإبداء رغبته فى التطويع بمدارس قريته، وسيتم تشكيل لجنة فنية لتحديد الموافقة من عدمه.

وأشاد مدير عام إدارة قوص التعليمية بإقدام الحاج فاروق غلاب ورغبته فى التدريس رغم كبر سنه إلا أنه يرغب فى العطاء لخدمة أهل قريته، مؤكدا أن باب التطوع مفتوح لمن يرغب فى العطاء من التربويين والخبرات المهنية للاستفادة منهم ودعم الخبرات التربوية بين الأجيال .

يذكر أن الحاج فاروق طايع عبدالحليم غلاب من مواليد قرية المقربية شمال مركز قوص عام 1940 حصل على شهادة فنية متوسطة عام 1959 أهلته للعمل كفنى بشركة مصانع سكر قوص، انتسب خلال عمله بالتعليم العام حتى حصل على ليسانس الآداب والتربية فى اللغة العربية عام 1981 من جامعة أسيوط .

ومن جانبه أكد فاروق غلاب، عشقه للغة العربية من خلال ملازمته لوالده الشيخ طايع وشقيقه الشيخ كمال طايع مأذون القرية الذى شيد مسجد ظلا يعلمان فيه اطفال القرية علوم القرآن واللغة قرابة نصف قرن، موجها الشكر للوزارة التربية والتعليم والدكتور عربى أبوزيد مدير إدارة قوص التعليمية لدعمهم المنظومة التعليمية بخبرات تساعد فى سد عجز مواد التدريس ودمج الخبرات التربوية بين الأجيال.







