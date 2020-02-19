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رئيس الوزراء يكلف الدكتور أحمد السبكى رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:03 م
رئيس الوزراء يكلف الدكتور أحمد السبكى رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف الدكتور أحمد حسين شحاتة السبكي، بالعمل كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

وكانت الحكومة قد وافقت اليوم الأربعاء، على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية في نشاطها، وذلك فيضوء الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التى تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكامقانون هيئات وشركات القطاع العام، ومن بين تلك الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة من خلال ثلاثة محاور تتمثل فى: تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التى تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدةمن شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

 

وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على مجلس الوزراء خلال عشرة أشهر.


أحمد السبكى

الرعاية الصحية

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