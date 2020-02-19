إعلان نتيجة الفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة القاهرة اليوم

كتب محمد صبحى

قال الدكتور محمد حسن، عميد كلية تجارة بجامعة القاهرة، أنه الكلية انتهت من إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول الخاص بالفرق الأولى والثانية بجميع الشعب على مدار اليومين الماضين، مؤكدا أنه سيتم إعلان نتيجة الفرقة الثالثة بكلية تجارة جامعة القاهرة اليوم الأربعاء، موضحا أنه لا تأخير فى إعلان نتائج امتحانات الكلية، مؤكدا أن نسب النجاح جيدة هذا العام .

وأضاف الدكتور محمد حسن، فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أنه نسبة النجاح بالنسبة للفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة القاهرة تجاوزت نسبة الـ90%، موضحا أنه من المتوقع إعلان نتيجة الفرقة الرابعة غدا الخميس أو يوم السبت المقبل.

وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، إلى أنه بحسب التوافق مع الدكتور محمد عثمان الخشت، تم إعلان نتائج الفرق بالكلية تباعا حتى لا يتم تحميل طاقة إضافية على موقع الكلية يتسبب فى صعوبة حصول الطلاب على النتائج، خاصة وأن كلية التجارة تضم عدد كبير من الطلاب بمستوى الجامعة يصل إلى 60 ألف طالب وطالبة.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قال إن النسب العامة التى تم عرضها بخصوص امتحانات الفصل الدراسى الأول، تشير إلى ارتفاع نسب النجاح والتقديرات عن الأعوام الماضية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة فى بيان له، أنه تم إعلان الكثير من النتائج في معظم الكليات بنسب نجاح عالية عن الأعوام الماضية، وباقى بعض الكليات والفرق في المراجعة حتى نتأكد من تطبيق قواعد العدالة، وعدم ظلم أي طالب أو مجموعة من المجموعات، طبقًا لقواعد التكافؤ والمنحنى الاعتدالى.

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت، إلى أن فيما يخص نتائج كلية الحقوق فجارى مراجعة النتائج من المختصين لضمان العدالة مؤكدا أن جميع الكليات مؤشرات النجاح بها جيدة.

كانت كليات الزراعة وطب بيطرى والتمريض والعلوم بجامعة القاهرة أعلنت نتائج تصحيح المواد الدراسية للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2019 /2020.

وقد اعتمدت الامتحانات فى كليات جامعة القاهرة على تطبيق مواصفات الورقة الامتحانية التى تراعى التدرج فى الامتحانات من السهل إلى الصعب وتتوافق مع المعايير العالمية من حيث الشكل والمضمون، وتتضمن عدد ورقات الإجابة التى من المفترض أن يجاوب فيها الطلاب، ودرجة كل سؤال بالامتحان، ومدى توزيع أسئلة الامتحان على كل أجزاء المنهج.