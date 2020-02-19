"التعليم" توقف مدير مدرسة و3 موظفين آخرين عن العمل فى واقعة الـ"شيشة"

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم اتخاذ إجراءات وقف 4 موظفين عن العمل فى واقعة العثور على شيشة فى مدرسة بأكتوبر، على رأسهم مدير المدرسة ومعلم حجرة الاقتصاد المنزلى ومعلم والحارس الليلى، مؤكدة أن الواقعة حدثت فى أول يوم من بدء الفصل الدراسى الثانى.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أنه يتم التحقيق أيضا مع عدد من الأشخاص منهم مسئولو الأمن بالمدرسة والإدارة التعليمية. وقرر الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، تحويل واقعة وجود شيشية فى مدرسة الكوثر بأكتوبر للتحقيق، واستبعاد قيادات المدرسة

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيتم توقيع أقصى عقوبة على جميع الأطراف فى الواقعة وسيتلقى تقريرا مفصلا عن الواقعة خلال الساعات المقبلة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى شهدت انتشار صور من داخل مدرسة الكوثر التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية فى الجيزة أظهرت وجود شيشة داخل المدرسة، حيث وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعى استغاثة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتحقيق حول الواقعة قائلاً: هى دى المدرسة وبها الشيشة على مكتب المعلم ومعها المعسل المستخدم وها هو الفحم يتم تسخينه حتى يقدم فى الصورة المطلوبة، وهؤلاء الطلاب يرقصون ومعهم أدوات الموسيقى والبعض يقفزون من الأسوار هربا من اليوم الدراسى هل أصبحت المدارس تدار بهذه الطريقة؟.

وشددت الوزارة، فى خطابها إلى المديريات، بضرورة اختيار نوعية الأغانى التى تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتى تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة فى نفوسهم.