سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التعليم" توقف مدير مدرسة و3 موظفين آخرين عن العمل فى واقعة الـ"شيشة"

الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:00 م
"التعليم" توقف مدير مدرسة و3 موظفين آخرين عن العمل فى واقعة الـ"شيشة" شيشة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم اتخاذ إجراءات وقف 4 موظفين عن العمل فى واقعة العثور على شيشة فى مدرسة بأكتوبر، على رأسهم مدير المدرسة ومعلم حجرة الاقتصاد المنزلى ومعلم والحارس الليلى، مؤكدة أن الواقعة حدثت فى أول يوم من بدء الفصل الدراسى الثانى.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة، أنه يتم التحقيق أيضا مع عدد من الأشخاص منهم مسئولو الأمن بالمدرسة والإدارة التعليميةوقرر الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، تحويل واقعة وجود شيشية فى مدرسة الكوثر بأكتوبر للتحقيق، واستبعاد قيادات المدرسة

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيتم توقيع أقصى عقوبة على جميع الأطراف فى الواقعة وسيتلقى تقريرا مفصلا عن الواقعة خلال الساعات المقبلة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى شهدت انتشار صور من داخل مدرسة الكوثر التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية فى الجيزة أظهرت وجود شيشة داخل المدرسة، حيث وجه رواد مواقع التواصل الاجتماعى استغاثة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتحقيق حول الواقعة قائلاً: هى دى المدرسة وبها الشيشة على مكتب المعلم ومعها المعسل المستخدم وها هو الفحم يتم تسخينه حتى يقدم فى الصورة المطلوبة، وهؤلاء الطلاب يرقصون ومعهم أدوات الموسيقى والبعض يقفزون من الأسوار هربا من اليوم الدراسى هل أصبحت المدارس تدار بهذه الطريقة؟.

وشددت الوزارة، فى خطابها إلى المديريات، بضرورة اختيار نوعية الأغانى التى تعرض على أبنائنا الطلاب بعناية شديدة، وبما يتفق مع المرحلة العمرية والتعليمية، والتى تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية الحميدة وأنماط التفكير السليمة فى نفوسهم.


التربية والتعليم

الاغانى غير اللائقة

اخيار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم: جنوب إفريقيا تسعى للاستفادة من تجربة مصر فى إنشاء مدارس للتكنولوجيا التطبيقية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:46 ص

2000 معلم من الشرقية يؤدون الاختبارات النفسية بالمدينة التعليمية فى 6 أكتوبر

الأربعاء، 19 فبراير 2020 11:09 ص

التعليم تنظم ندوة تثقيفية لطلاب المدارس لتعزيز الولاء والانتماء للوطن

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:51 ص

فتح باب التقدم للعمل كملاحظ ومقدر درجات في امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:20 ص

التعليم: 500 ألف طالب بالثانوية العامة انتهوا من تسجيل الاستمارة الإلكترونية

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:19 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات ..بالأرقام

رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات ..بالأرقام

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة