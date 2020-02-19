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محافظة القاهرة تنشر أرقام غرف عمليات الأحياء للتواصل بسبب سوء الطقس

الأربعاء، 19 فبراير 2020 06:45 م
محافظة القاهرة تنشر أرقام غرف عمليات الأحياء للتواصل بسبب سوء الطقس أمطار
كتب سيد الخلفاوى

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بالتزامن مع سوء الطقس واضطراب الأحوال الجوية وتساقط الأمطار على معظم محافظات الجمهورية، طالبت محافظة القاهرة المواطنين بضرورة التواصل مع المحافظة من خلال غرف العمليات والإبلاغ عن أى تجمعات لمياه الأمطار للعمل على شفطها من خلال معدات الصرف الصحى بالقاهرة. 
 
وينشر "اليوم السابع" أرقام تليفونات غرفة عمليات الأحياء بمحافظة القاهرة للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار والشكاوى.
 
غرفة عمليات محافظة القاهرة 23912136 - 23907147 - 23901236
غرفة عمليات حى المطرية 22508624
غرفة عمليات حى المرج 28702815  
غرفة عمليات حى النزهة 26222334
غرفة عمليات حى السلام أول 22806304
غرفة عمليات حى السلام ثان 26570101
غرفة عمليات حى عين شمس 22982760
غرفة عمليات حى مدينة نصر شرق 23866244
غرفة عمليات حى مدينة نصر غرب 23866252
غرفة عمليات حى مصر الجديدة 26384242
غرفة عمليات حى الأزبكية 25764778
غرفة عمليات حى الموسكى 25922091
غرفة عمليات حى الوايلى 26822131
غرفة عمليات حى باب الشعرية 25890986
غرفة عمليات حى بولاق 27945206
غرفة عمليات حى عابدين23925076
غرفة عمليات حى غرب 27949119
غرفة عمليات حى منشاة ناصر 23418781
غرفة عمليات حى وسط 24828578
غرفة عمليات حى 15 مايو 25517486
غرفة عمليات حى البساتين 27040090
غرفة عمليات حى التبين 27150080
غرفة عمليات حى الخليفة 23905109
غرفة عمليات حى السيدة زينب 23903903
غرفة عمليات حى المعادى 23580943
تليفون حى المعصرة 27093527
غرفة عمليات حى المقطم 28426873
غرفة عمليات حى حلوان 27074111
تليفون حى دار السلام 25272350
غرفة عمليات حى طرة 27012974
غرفة عمليات حى مصر القديمة 27414837
غرفة عمليات حى الزيتون 22846948
غرفة عمليات حى الساحل 24604865
غرفة عمليات حى الشرابية 26032772
غرفة عمليات حى الاميرية 26023399
غرفة عمليات حى الزاوية الحمراء 24243878
غرفة عمليات حى حدائق القبة 26032772
غرفة عمليات حى روض الفرج 24581879
غرفة عمليات حى شبرا 24607077
 
 

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