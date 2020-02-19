محافظة القاهرة تنشر أرقام غرف عمليات الأحياء للتواصل بسبب سوء الطقس

كتب سيد الخلفاوى

بالتزامن مع سوء الطقس واضطراب الأحوال الجوية وتساقط الأمطار على معظم محافظات الجمهورية، طالبت محافظة القاهرة المواطنين بضرورة التواصل مع المحافظة من خلال غرف العمليات والإبلاغ عن أى تجمعات لمياه الأمطار للعمل على شفطها من خلال معدات الصرف الصحى بالقاهرة.

وينشر "اليوم السابع" أرقام تليفونات غرفة عمليات الأحياء بمحافظة القاهرة للإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار والشكاوى.

غرفة عمليات محافظة القاهرة 23912136 - 23907147 - 23901236

غرفة عمليات حى المطرية 22508624

غرفة عمليات حى المرج 28702815

غرفة عمليات حى النزهة 26222334

غرفة عمليات حى السلام أول 22806304

غرفة عمليات حى السلام ثان 26570101

غرفة عمليات حى عين شمس 22982760

غرفة عمليات حى مدينة نصر شرق 23866244

غرفة عمليات حى مدينة نصر غرب 23866252

غرفة عمليات حى مصر الجديدة 26384242

غرفة عمليات حى الأزبكية 25764778

غرفة عمليات حى الموسكى 25922091

غرفة عمليات حى الوايلى 26822131

غرفة عمليات حى باب الشعرية 25890986

غرفة عمليات حى بولاق 27945206

غرفة عمليات حى عابدين23925076

غرفة عمليات حى غرب 27949119

غرفة عمليات حى منشاة ناصر 23418781

غرفة عمليات حى وسط 24828578

غرفة عمليات حى 15 مايو 25517486

غرفة عمليات حى البساتين 27040090

غرفة عمليات حى التبين 27150080

غرفة عمليات حى الخليفة 23905109

غرفة عمليات حى السيدة زينب 23903903

غرفة عمليات حى المعادى 23580943

تليفون حى المعصرة 27093527

غرفة عمليات حى المقطم 28426873

غرفة عمليات حى حلوان 27074111

تليفون حى دار السلام 25272350

غرفة عمليات حى طرة 27012974

غرفة عمليات حى مصر القديمة 27414837

غرفة عمليات حى الزيتون 22846948

غرفة عمليات حى الساحل 24604865

غرفة عمليات حى الشرابية 26032772

غرفة عمليات حى الاميرية 26023399

غرفة عمليات حى الزاوية الحمراء 24243878

غرفة عمليات حى حدائق القبة 26032772

غرفة عمليات حى روض الفرج 24581879

غرفة عمليات حى شبرا 24607077