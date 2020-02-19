سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 19 فبراير 2020 05:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس بيلاروسيا: مصر دولة صديقة وشريكا تجاريا واقتصاديا هاما بالشرق الأوسط

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:41 م
رئيس بيلاروسيا: مصر دولة صديقة وشريكا تجاريا واقتصاديا هاما بالشرق الأوسط الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره البيلاروسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، أن العلاقات البيلاروسية المصرية شهدت تطورات كبيرة فى السنوات الأخيرة وتم تحقيق كثير من الإنجازات والنتائج الهامة فى ضوء العلاقة الخاصة التى نشأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والزيارات المكثفة التى تمت على أعلى مستوى خلال السنوات الماضية .

 

وأضاف لوكاشينكو، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى فى قصر الاتحادية، أن بيلاروسيا تعتبر مصر دولة صديقة وشريكا تجاريا واقتصاديا مهما فى منطقة الشرق الأوسط

 

وقال رئيس بيلاروسيا بأن هناك فرصا كثيرة مفيدة للجانبين ونركزعلى تعزيز التعاون التجارى والإنتاجى مع مصر بما فى ذلك المشروعات المشتركة فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والإنسانية .

 

وقال إن المشروعات الحالية الواعدة مثل الإنتاج المشترك لمصنع شاحنات مينسك وجرارات مصنع مينسك ومصنع بوبرويسك أغروماش للمعدات الزراعية والرافعات لمصنع أمكودور وصوامع الحبوب ومحركات مصنع مينسك مما يؤكد مشاركة بيلاروسيا بشكل مباشر فى عمليات التصنيع فى مصر.

 

وأضاف أنه تم التوقيع على عدد من المذكرات والاتفاقيات لتعزيز التعاون وأنه بفض الجهود المشتركة سوف ننقل التعاون، معبرًا عن سعادته عن استقبال الرئيس فى بيلاروسيا .

 


بيلاروسيا

الرئيس السيسى

اخبار عاجله

السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات ..بالأرقام

رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات ..بالأرقام

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

نيابة الأقصر تقرر إخلاء سبيل صاحب واقعة اصطحاب حمار بقطار الركاب

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

دار الإفتاء: أغانى المهرجانات فحش وكلام بذيء يدعو للرذيلة وسماعها حرام شرعا

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

السويد هى الحل.. سودانى يلجأ للزواج من سويدية هربا من تكاليف المهر والشبكة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

منع الـ22 طالبا أصحاب واقعة "فيديو الراقصة" المفصولين من دخول المدرسة

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

صور.. منظمو سوبر الأهلى والزمالك يتابعون الأخبار لحظة بلحظة على "اليوم السابع"

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

"الإسكان" تتيح وحدات لمتوسطى الدخل بالتقسيط على 20 سنة

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

صحيفة أرجنتينية توضح حقيقة تعاطى مارادونا للمخدرات على مقاعد البدلاء

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

مدير مدرسة فيديو الرقص على السبورة المستبعد: "دا نظام جديد محدش متعود عليه"

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

بلومبرج: نجيب ساويرس يبدى استعدادا للدخول فى مجال التنقيب عن الذهب

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة غدا والحرارة فى القاهرة تسجل 20 درجة

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

مصرع سائق وإصابة 11 طفلا فى تصادم باص حضانة بربع نقل فى بنها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة