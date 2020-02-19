رئيس بيلاروسيا: مصر دولة صديقة وشريكا تجاريا واقتصاديا هاما بالشرق الأوسط

أكد ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، أن العلاقات البيلاروسية المصرية شهدت تطورات كبيرة فى السنوات الأخيرة وتم تحقيق كثير من الإنجازات والنتائج الهامة فى ضوء العلاقة الخاصة التى نشأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى والزيارات المكثفة التى تمت على أعلى مستوى خلال السنوات الماضية .

وأضاف لوكاشينكو، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس السيسى فى قصر الاتحادية، أن بيلاروسيا تعتبر مصر دولة صديقة وشريكا تجاريا واقتصاديا مهما فى منطقة الشرق الأوسط

وقال رئيس بيلاروسيا بأن هناك فرصا كثيرة مفيدة للجانبين ونركزعلى تعزيز التعاون التجارى والإنتاجى مع مصر بما فى ذلك المشروعات المشتركة فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية والإنسانية .

وقال إن المشروعات الحالية الواعدة مثل الإنتاج المشترك لمصنع شاحنات مينسك وجرارات مصنع مينسك ومصنع بوبرويسك أغروماش للمعدات الزراعية والرافعات لمصنع أمكودور وصوامع الحبوب ومحركات مصنع مينسك مما يؤكد مشاركة بيلاروسيا بشكل مباشر فى عمليات التصنيع فى مصر.

وأضاف أنه تم التوقيع على عدد من المذكرات والاتفاقيات لتعزيز التعاون وأنه بفض الجهود المشتركة سوف ننقل التعاون، معبرًا عن سعادته عن استقبال الرئيس فى بيلاروسيا .