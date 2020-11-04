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حصاد الوزارات.. غدا صرف معاشات نوفمبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 05:00 م
حصاد الوزارات.. غدا صرف معاشات نوفمبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه معاشات
إعداد ـ إسماعيل رفعت

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
 

"التموين" تعلن تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع للمواطنين

 
 

 

وزيرة البيئة تعلن جمع 120% من قش الأرز المستهدف تجميعه بموسم السحابة السوداء 2020

 
 

 

"بصيرة " يكشف آراء المصريين حول تعامل القطاع الصحى مع جائحة كورونا

 
 

 

الزراعة تعلن قبول طلبات تسجيل 687 مستحضر أعلاف و306 مخصبات زراعية

 
 

 

وزير الرى: عكارة نهر النيل مؤشر إيجابى لكفاءة مخرات السيول

 
 
 
 

 

تشديدات وقائية بمطار القاهرة استعدادا لموجة كورونا الثانية والكمامة شرط الدخول

 
 
 
 
 

الزراعة تعلن تحصين 4.9 مليون رأس حيوان ضد مرضا الحمى القلاعية والوادى المتصدع

 

حصاد الوزارات

التأمينات

المجمعات الاستهلاكية

الصحة

البيئة

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