حصاد الوزارات.. غدا صرف معاشات نوفمبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

إعداد ـ إسماعيل رفعت

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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"بصيرة " يكشف آراء المصريين حول تعامل القطاع الصحى مع جائحة كورونا

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وزير الرى: عكارة نهر النيل مؤشر إيجابى لكفاءة مخرات السيول

تشديدات وقائية بمطار القاهرة استعدادا لموجة كورونا الثانية والكمامة شرط الدخول

الزراعة تعلن تحصين 4.9 مليون رأس حيوان ضد مرضا الحمى القلاعية والوادى المتصدع