اليوم السابع
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تشديدات وقائية بمطار القاهرة استعدادا لموجة كورونا الثانية والكمامة شرط الدخول

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 12:35 م
تشديدات وقائية بمطار القاهرة استعدادا لموجة كورونا الثانية والكمامة شرط الدخول مطار القاهرة الدولى -ارشيفية
كتبت رحاب نبيل

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اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وقائية واحترازية مكثفة استعداداً لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين، من خلال التشديد علي ارتداء الكمامات الطبية قبل دخول صالات المطار المختلفة، واتخاذ المسافات الآمنة للمسافرين أثناء إنهاء إجراءات السفر والوصول، بالإضافة إلي إلزام جميع القادمين من الخارج بإحضار نتيجة سلبية بتحليل PCR الخاص بفيروس كورونا.
 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن سلطات المطار تواصل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين والعاملين بالمطار، حيث سيتم التشديد علي تطبيق الغرامة التى حددها مجلس الوزراء للمخالفين لقرار ارتداء الكمامات الطبية، بعد تأكيد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاستعداد الجيد للموجة الثانية من فيروس كورونا بعد زيادة حالات الوباء العالمي في الدول الأوروبية وبداية الموجة الثانية هناك.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث يتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .
 
كما تلتزم سلطات المطار بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات ، ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.
 
 

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