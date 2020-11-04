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وزيرة البيئة تعلن جمع 120% من قش الأرز المستهدف تجميعه بموسم السحابة السوداء 2020

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 12:16 م
وزيرة البيئة تعلن جمع 120% من قش الأرز المستهدف تجميعه بموسم السحابة السوداء 2020 الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتبت آية دعبس

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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة وأفرعها الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية تمكنت من تجميع ما يقرب من 622 ألف طن قش أرز حتى الآن، أى ما يعادل نسبة 120%من المستهدف تجميعه هذا العام من خلال عدد 700موقع لتجميع القش حتى الآن، كما قامت محاور المرور اليومية التى تعمل على مدار الساعة بتحرير عدد 540 محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.          
وأوضحت ، فى بيان، أن الوزارة نفذت عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، وقد أسفرت تلك الحملات عن فحص عدد 18842 سيارة حتى الآن ،حيث تبين مطابقة عدد 14329 سيارة و مخالفة 4513 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.   
 
وأكدت وزيرة البيئة أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية تمكنت من التفتيش على 6863 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى تبين مطابقة عدد 799 وتوقف عدد 5676 عن العمل وفقاً لقرارات المحافظين بوقف أنشطة بعض الصناعات خلال تلك الفترة وكما تم ضبط عدد 388 منشأة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .
   
وأشارت إلى أن هذا العام شهد  نشاطاً توعوياً مكثفاً من قبل الوزارة للمزارعين مع إلتزام القائمين بتنفيذ تلك الحملات بالإجراءات الوقائية فى ظل جائحة فيروس كورونا ،وقد تمكنت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة من تنفيذ عدد 13281 نشاطاً توعوياً للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وفوائد إستغلال قش الأرز كأسمدة وأعلاف غير تقليدية.
 
وقد وصل عدد شكاوى المواطنين التى تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالواتس آب والفيس بوك والخط الساخن إلى 230 بلاغاً تنوعت بين بلاغات عن حرق مخلفات زراعية وقمامة ومنشآت صناعية.
 
وتتابع وزارة البيئة الأوضاع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بالتعاون مع غرف عمليات وزاراتى الزراعة والتنمية المحلية للاستجابة والتعامل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أية أحداث طارئة .
 
وترحب وزارة البيئة باستقبال شكاوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808 من 9 ص إلى 9 م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، 0225266178 كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528
 
 

وزارة البيئة

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