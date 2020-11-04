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الزراعة تعلن قبول طلبات تسجيل 687 مستحضر أعلاف و306 مخصبات زراعية

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 02:25 م
الزراعة تعلن قبول طلبات تسجيل 687 مستحضر أعلاف و306 مخصبات زراعية مصانع الاعلاف
كتب عز النوبى

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أصدر المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، تقريراً يتضمن حصاد ونشاط المركز خلال شهر أكتوبر، حول قبول طلبات وتسجيل مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف وإصدار استمارات تسجيلهم وقبول طلبات تسجيل  المخصبات الزراعية.

 

وقال الدكتور أشرف هاشم المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بمركز، إنه تم قبول طلبات تسجيل 687 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة أعلاف لفحصها فنيا تمهيداً لإصدار استمارات تسجيلها والانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 360 مستحضر إضافات أعلاف وتركيبة اعلاف وإصدار استمارات تسجيلهم وقبول طلبات تسجيل 306 مخصب زراعي لفحصها فنياً تمهيداً لإصدار استمارات تسجيلها والانتهاء من إجراءات تسجيل عدد 436 مخصب زراعي.

وأضاف أنه تم إصدار استمارات تسجيلهم وتحليل عدد 1942 عينه تخص باحثين من الجامعات والمعاهد البحثية المختلفة وكذلك لأفراد عاديين وتحليل عدد 764 عينة علف دواجن وعدد 156 عينة علف حيوان تخص مصانع الاعلاف وإصدار نتائج لهما واستقبال وفحص عدد 317 شحنة مخصب زراعي مستورد واستقبال وفحص عدد 582 شحنة مستوردة تشمل إضافات الاعلاف وخاماتها وسحب عينات لعدد 37 شحنة اعلاف واضافاتها وخاماتها مصدرة للخارج وإصدار تقارير فنية لصلاحيتها للتصدير.

 من جانبه، أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة  الزراعة، أن هناك توجيهات مشددة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأرضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بتسهيل إجراءات تراخيص كافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة وازالة العقبات امام المربيين والمنتجين ،و قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يتلقى شكاوى استفسارات المربين والمواطنين عن أرقام واتس أب   (01558626681 - 01558626682) لسرعة التواصل وتسهيل التعامل والإجراءات.

 

 


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