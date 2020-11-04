صور.. الحكومة توافق على مد خدمة 502 طبيب بشرى بوزارة الصحة لمدة عامين

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار، بمد خدمة 502 طبيب بشرى، بوظيفة أخصائى طب بشرى، بوزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، حدد القرار أسماءهم، لمدة عامين، اعتبارًا من اليوم التالى لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة ( سن الستين)، بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التى كانوا يشغلونها قبل المعاش.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن هذا القرار يأتى فى إطار الحرص على استمرار المنظومة الصحية فى التمتع بالكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين، أعضاء المهن الطبية وفقًا لأحكام قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين، بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وذلك بما يمكن هذه المنظومة من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، والقدرة على مواجهة أية موجات جديدة محتملة من فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء أن المحرك الرئيسى للحكومة فى كافة قراراتها هو مقتضيات المصلحة العامة، لافتًا إلى أن الضرورة تحتم دراسة القرارات فى ضوء المحددات على أرض الواقع، والظروف الصحية الراهنة التى يمر بها العالم تتطلب تدعيم المنظومة الصحية بالكوادر المتميزة والإبقاء عليهم.