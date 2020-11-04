اليوم السابع
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"التموين" تعلن تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع للمواطنين

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 12:00 م
"التموين" تعلن تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية لتوفير السلع للمواطنين منفذ مجمع استهلاكى ، صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الاستمرار فى تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة من حيث البنية التحتية وتدريب العاملين بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب أيضا اتاحه كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجميع المنافذ بالمحافظات المختلفة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25%، كما تقوم الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين فى مواعيدها.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كان  قد وجه بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة، فضلاً عن حوكمة عملية التخزين بالصوامع والمخازن الاستراتيجية للمواد التموينية لتقليل نسبة الفاقد في إطار السياق العام للحوكمة الذي تنتهجه الدولة حالياً، كما وجه الرئيس ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.


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