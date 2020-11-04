اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:48 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:04 م
استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 25 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.


كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح نشطة أحيانا، وطقس معتدل ايضا علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 

كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق بشمال الوجه البحرى البحيرة وكفر الشيخ ،  وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية  السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش  ) .


ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس

 : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة.





 


الأرصاد

الطقس

طقس الغد

ارتفاع درجات الحرارة

اخبار الطقس

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات حتى الثلاثاء المقبل

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات حتى الثلاثاء المقبل

رئيس جامعة الزقازيق: ننتظر تحقيقات النيابة لمعاقبة طبيب الجامعة المتحرش

رئيس جامعة الزقازيق: ننتظر تحقيقات النيابة لمعاقبة طبيب الجامعة المتحرش

رئيس الوزراء: لا تهاون مع عدم ارتداء الكمامة وإغلاق أى منشأة مخالفة.. صور

رئيس الوزراء: لا تهاون مع عدم ارتداء الكمامة وإغلاق أى منشأة مخالفة.. صور

بعد ساعات من فرز الأصوات.. نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لم تحسم بعد.. ترامب وبايدن يتحدثان عن الفوز .. المرشح الديمقراطى: نسير على المسار الصحيح والرئيس يهدد باللجوء إلى القضاء بعد مزاعم الاحتيال

بعد ساعات من فرز الأصوات.. نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية لم تحسم بعد.. ترامب وبايدن يتحدثان عن الفوز .. المرشح الديمقراطى: نسير على المسار الصحيح والرئيس يهدد باللجوء إلى القضاء بعد مزاعم الاحتيال

تفاصيل العثور على رضيع أثناء التهام النمل جسده فى الشرقية.. فيديو

تفاصيل العثور على رضيع أثناء التهام النمل جسده فى الشرقية.. فيديو

الإغلاق ليس حلا لمواجهة كورونا..

الإغلاق ليس حلا لمواجهة كورونا..

صور.. الحكومة تنفى إغلاق المدارس والجامعات بدءاً من منتصف نوفمبر بسبب كورونا

صور.. الحكومة تنفى إغلاق المدارس والجامعات بدءاً من منتصف نوفمبر بسبب كورونا

رجل يحرق زوجته ويجبرها على النوم فوق مسامير أمام أطفالها بالشرقية..فيديوجراف

رجل يحرق زوجته ويجبرها على النوم فوق مسامير أمام أطفالها بالشرقية..فيديوجراف

الحكومة تعلن فتح المحال والمنشآت من 10 صباحاً لـ 1 منتصف الليل خلال ساعات

الحكومة تعلن فتح المحال والمنشآت من 10 صباحاً لـ 1 منتصف الليل خلال ساعات

شوبير يعلن انضمام سيرينو للأهلى فى يناير.. ويكشف مصير أفشة والشحات

شوبير يعلن انضمام سيرينو للأهلى فى يناير.. ويكشف مصير أفشة والشحات

ترامب يعلن فوزه بمدة رئاسية جديدة: الحقيقة أننا فزنا فى الانتخابات

ترامب يعلن فوزه بمدة رئاسية جديدة: الحقيقة أننا فزنا فى الانتخابات

وصول دفعة عربات سكة حديد روسية جديدة بعد إدخال تعديلات على الشبابيك 12نوفمبر

وصول دفعة عربات سكة حديد روسية جديدة بعد إدخال تعديلات على الشبابيك 12نوفمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة