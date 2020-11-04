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فيديو.. "النيل بقى لونه بنى" عكارة النهر تصل القاهرة بسبب السيول والأمطار

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 12:35 م
فيديو.. "النيل بقى لونه بنى" عكارة النهر تصل القاهرة بسبب السيول والأمطار عكارة النيل
كتب محمود راغب

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رصد "اليوم السابع" تحول لون نهر النيل بمحافظة القاهرة للون البنى الداكن، بسبب موجة الطقس السيئ التى شهدتها البلاد مؤخرا ووصلت إلى حد السيول ببعض المناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتسببت حالة الطقس السيئ، فى سقوط أمطار غزيرة على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة فى صعيد مصر ، وتكون هذه الأمطار محملة بالرمال نتيجة الطبيعة الجبيلة للأماكن التى تسقط فيها وبالتالى تتجمع فى مخرات السيول التى تصب فى نهر النيل.



و يشهد اليوم الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة،  وطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة.


كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة ، وطقس معتدل ايضا علي جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

 كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى البحيرة وكفر الشيخ ،  وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية  السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد - العريش  ) .
 

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