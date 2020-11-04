اليوم السابع
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وزارة الشباب تُخطر نقابة الأسنان برعايتها لأول دورى كرة قدم للأطباء

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:33 م
وزارة الشباب تُخطر نقابة الأسنان برعايتها لأول دورى كرة قدم للأطباء نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور أحمد مسعد، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، المتحدث الرسمى باسم النقابة، إن الدكتورة سونيا دنيا وكيل وزارة الشباب والرياضة، قد أخطرت الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، بموافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تنفيذ ورعاية أول دورى مصرى لأطباء الأسنان فى كرة القدم الخماسى، المقرر له منتصف نوفمبر الجارى.
 
وأوضح مسعد، لـ"اليوم السابع"، أن وكيل وزارة الشباب والرياضة أكدت خلال خطابها للنقابة، إن رعاية الوزارة للدورى فى إطار اهتمام الوزارة بتشجيع ممارسة الرياضة للجميع، وليكون دورى أطباء الأسنان نواة لعمل دورى نقابات مصر، لتشجيع الأطباء على ممارسة الرياضة، وخلق روح المنافسة الشريفة للارتقاء بلياقتهم البدنية.
 
كانت النقابة العامة لأطباء الأسنان، قد أعلنت عن إعدادها لإطلاق أول دورى مصرى لأطباء الأسنان فى كرة القدم الخماسى، منتصف نوفمبر 2020، مشيرة إلى أنه تم غلق باب التسجيل بالدورى يوم الأحد 25 أكتوبر 2020، ومن المقرر أن يتم تحديد مواعيد المباريات وفق أعداد الفرق المشاركة فى كل محافظة.
 
وأوضحت أنه سيتم تطبيق الدورى على ثلاثة مراحل، الأولى الدور التمهيدى فى المحافظات، والثانية نصف النهائي للقطاعات، ثم النهائى يقام فى القاهرة بين أوائل القطاعات لتحديد الفائز بالبطولة، لافته إلى تخصيص جوائز دروع وميداليات للفائزين فى الدور الأول والثاني، ودروع وميداليات وجوائز عينية فى النهائى.
 
 
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دورى اطباء الاسنان

نقابة الاسنان

اول دورى كرة قدم للاطباء

دورى كرة القدم للاطباء

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