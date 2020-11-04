اليوم السابع
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"التأمينات" تبدأ غدا صرف معاشات نوفمبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 01:00 م
"التأمينات" تبدأ غدا صرف معاشات نوفمبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه صرف المعاشات ، صورة ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى صرف معاشات شهر سبتمبر، غدا الخميس، لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، مع تذليل كافة العقبات للتيسير على أصحاب المعاشات، حيث يتم تقسيم المعاشات إلى شرائح منعا للتكدس أمام المنافذ وللتيسير على أصحاب المعاشات مثلما حدث خلال الأشهر الماضية.

وأكد اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمين الاجتماعى، أنه استمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة تحدى فيروس كورونا سيجرى تقسيم صرف المعاشات من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح أسوة بما تم بالأشهر السابقة.

وقال إن خطة الصرف تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددها 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الأحد والإثنين الموافق الأول والثانى من الشهر، والصرف للشريحة الثانية والبالغ عددها نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق الثالث والرابع من نوفمبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددها 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومى الخميس الموافق الخامس من نوفمبر، مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلى ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتبارا من اليوم الأول من نوفمبر.

وأكد عوض، أنه فى إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى وتيسيراً على أصحاب المعاشات تم توفير مندوبى البنوك المصرية بالتواجد داخل منافذ صرف الهيئة بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة أثناء قيامه بعملية الصرف على أن يتم تنشيطها والصرف من خلالها اعتبارا من الشهر التالى، وتتيح تلك البطاقات لمستخدمها القيام بعملية الشراء وسداد كافة المستحقات الحكومية وأيضاً كافة الخدمات المصرفية التى يقوم البنك بإنتاجها مثل عمليات الإقراض.


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