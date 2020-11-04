"القومي لأسر الشهداء" ينظم فعاليات ترفيهية خلال شهر نوفمبر بمناسبة عيد الطفولة

كتب أسامة عبد الحميد

أعلن المجلس القومى لأسر الشهداء والمصابين عن تنظيم يوم ترفيهي لأسر المجلس، بمتحف جاير أندرسون وجامع أحمد أبن طولون، وإقامة ورشة فنية للأطفال، يوم الإثنين الموافق 9 نوفمبر 2020، مطالباً الراغبين فى الإشتراك الحجز عن طريق الكول سنتر عبر الأرقام: 01111905723 – 01111906324.



وأكد المجلس في بيان اليوم، أن اليوم الترفيهى للأسر، يأتى ذلك فى إطار سلسلة من الفعاليات الترفيهية التي ينظمها المجلس بمناسبة عيد الطفولة والتي ستستمر على مدار الشهر الحالى مؤكدا أحقية جميع أسر الشهداء والمصابين المقيدين بقواعد بيانات المجلس فى كل المحافظات الاشتراك فى تلك الفعاليات التى سيتم الإعلان عنها تباعاً.



كان اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابيناستقبل في وقت سابق، عدداً من أسر الشهداء والمصابين بالمقر الخدمى بالسيدة زينب للاستماع إلى آرائهم وبحث عدد من الالتماسات الخاصة بهم .

وخلال اللقاء وجه أمين عام المجلس الإدارات المختصة بسرعة إنهاء طلباتهم، مشدداً على أن المجلس يعمل لخدمة أسر الشهداء والمصابين فى جميع المجالات، مؤكداً أنه جار أعمال التطوير والتحديث للخدمات المقدمة بما يليق بالمستفيدين وفى نهاية اللقاء تقدم الحضور بالشكر للأمين العام على سرعة الاستجابة لهم وعملية التطوير الملموسة بالمجلس.