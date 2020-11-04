اليوم السابع
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هيئة الرعاية الصحية تعلن تدريب 230 طالبا بمعهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 04:28 م
هيئة الرعاية الصحية تعلن تدريب 230 طالبا بمعهد الخدمة الاجتماعية ببورسعيد الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بروتوكول تعاون مع والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية فى بورسعيد، حيث أوضحت الهيئة أن البروتوكول يستهدف تدريب طلاب الفرقة الرابعة من معهد الخدمة الاجتماعية عمليًا، داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة فرع بورسعيد، وعددهم 31 وحدة ومركز إلى جانب 8 مستشفيات تغطي محافظة بورسعيد، كأولى محافظات المرحلة الأولى  للتأمين الصحي الشامل.

وأضافت الهيئة أن عدد الطلاب المقرر تدريبهم داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة يبلغ 230 طالبا من طلاب الفرقة الرابعة بالمعهد، بهدف اكسابهم مهارات التواصل مع المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وآلية الإجابة على استفسارات المنتفعين بهدف كسب ثقتهم، وكذلك تدريبهم على آلية حل أي من المشكلات التي قد تقابل المترددين بطريقة سليمة بما يخدم المنتفعين في النهاية، ويؤهلة الطلاب على طبيعة العمل الميداني.

وقد قام د.أحمد دنقل مدير الإدارة العامة لرضاء المنتفعين بالهيئة بإلقاء محاضرة تعريفية لطلاب الفرقة الرابعة بالمعهد عن منظومة التأمين الصحي الشامل، أشار فيها إلى دور الاخصائيين الاجتماعيين بالمنظومة، وتناول الشرح النظري لخطة التدريب العملي المرتبطة بالدراسة التحليلية، وذلك بهدف تهيئة الطلاب للممارسة المهنية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة .

وأضاف د. أحمد دنقل أن التدريب العملي للطلاب داخل المنشآت الصحية شمل عدة محاور وهي تسجيل بيانات المرضى، والآلية السليمة للتعامل مع المنتفعين في مختلف الفئات العمرية وخصوصُا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وآلية عمل الاستبيانات الخاصة بالمنتفعين.

ومن جانبه، لفت الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان أن تخصصات مجال الخدمة الاجتماعية تخدم بشكل كبير مفهوم ومهمة رضاء المنتفعين بمنشآت الهيئة، مشيرًا إلي التدريب سيكون بواقع 6 طلاب بكل وحدة أو مركز تابع لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، و10 طلاب داخل كل مستشفى بموجب 4 أيام في الأسبوع ، وسيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين داخل كل منشأة صحية على مدار يوم العمل.

وأشار إلى أن هذه التدريبات تؤهلهم للعمل داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ، وسيتم تكريم وتحفيز المتميزين منهم، كما ستكون لهم الأولية في الإلتحاق للعمل بالهيئة بعد التخرج من المعهد ، لافتًا أن المحتوى التدريبي للطلاب تم وضعه تحت إشراف الأستاذ الدكتور مهدي القصاص عميد المعهد العالي للخدمة الإجتماعية، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين بالمعهد، وكذلك المشرفين بإدارة رضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفرعها ببورسعيد.
 


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