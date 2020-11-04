اليوم السابع
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مرصد الأزهر يكشف اقتحام أكثر من 1500 صهيونى ساحات "الأقصى" فى أكتوبر

الأربعاء، 04 نوفمبر 2020 02:20 م
مرصد الأزهر يكشف اقتحام أكثر من 1500 صهيونى ساحات "الأقصى" فى أكتوبر ساحات "الأقصى"
كتب لؤى على

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أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف اليوم الأربعاء، تقريره الشهرى حول أعداد مقتحمى ساحات المسجد الأقصى المبارك. وقال المرصد إن 1534 صهيونيًّا على رأسهم عدد من الحاخامات ورؤساء المدارس المتطرفة، وعدد من مسؤولى الكيان الغاصب، قد اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر أكتوبر الماضى، تحت حراسة أمنيَّة مشددة من قِبَل شرطة الاحتلال.
 
وحذَّر المرصد فى تقريره من الدعوات الصهيونية المتزايدة من قِبَل منظمات «الهيكل» المزعوم لتكثيف اقتحامات الحرم الشريف، فى الوقت الذى تسعى فيه سلطات الاحتلال -يومًا تلو الآخر- إلى فرض مزيد من القيود على المصلِّين القادمين إلى المسجد الأقصى.
 
وأوضح المرصد أن تحقيق الأغراض الصهيونية الخبيثة الرامية إلى الاستيلاء على المقدسات الإسلامية داخل الأراضي المحتلة، وفى مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، هو الهدف الأول الذى تحاول سلطات الاحتلال الوصول إليه من خلال تسهيل اقتحام المستوطنين المتطرفين لساحات المسجد. 
 
وطالب المرصد المجتمعَ الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وتنفيذ التزاماته تجاه الإجراءات الصهيونية التي تقوِّض دعائم السلام في المنطقة، مشيدًا بصمود الشعب الفلسطيني الأعزل أمام الممارسات الإجرامية التي يرتكبها جنود الاحتلال ومستوطنوه المتطرفون.

 


فلسطين

اقتحام الاقصى

المسجد الاقصى

مرصد الازهر

القدس

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