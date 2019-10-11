باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12..سوريا: أردوغان مجرم فتح حدود تركيا للإرهابين ليقتلونا.. انطلاق التصويت فى الإنتخابات العامة بكندا اليوم.. وتمديد حالة الطوارئ فى السودان لمدة 3 أشهر

تعرضت المواقع والتلال الأثرية فى شمال شرق سوريا ولا سيما فى منطقتى القامشلى و تل أبيض إلى تدمير كبير جراء العدوان التركى على الأراضى السورية حيث تتوضع مجموعة من أهم التلال الأثرية السورية والتى يعود تاريخها إلى آلاف السنين وجاءت منها أهم الاكتشافات الأثرية خلال العقود الماضية.

انتشار سريع لحرائق الغابات بسان فرانسيسكو والسلطات تجلى المئات

انتشرت حرائق الغابات بشكل سريع فى تلال منطقة خليج سان فرانسيسكو بعد يوم واحد فقط من انقطاع الكهرباء لأكثر من مليون شخص فى كاليفورنيا.



جانب من الحرائق