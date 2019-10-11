باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12..سوريا: أردوغان مجرم فتح حدود تركيا للإرهابين ليقتلونا.. انطلاق التصويت فى الإنتخابات العامة بكندا اليوم.. وتمديد حالة الطوارئ فى السودان لمدة 3 أشهر

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لديها 3 خيارات للرد على العدوان التركى على سوريا، موضحا أن واشنطن بصدد توجيه ضربة مالية قوية لتركيا أو إرسال آلاف من الجنود، أوالتوسط للتوصل لاتفاق بين تركيا والأكراد.
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
انطلاق التصويت المبكر فى الإنتخابات العامة فى كندا اليوم ولمدة 4 أيام
حددت هيئة الانتخابات الكندية موعد التصويت المبكر للانتخابات العامة فى البلاد بين 11 و14 أكتوبر الجارى، مشيرة إلى أنه يمكن للناخبين الذين يرغبون فى ممارسة حقهم فى التصويت أن يتوجهوا إلى مركز الاقتراع فى دائرتهم الانتخابية اعتبارا من يوم غد الجمعة.
بعد إلغاء شرط ولى الأمر.. 14 ألف سعودية يحصلن على جوازات سفر
افتتحت المديرية العامة للجوازات فى السعودية، الخميس، باكورة صالات تسهيل إجراءات الحصول على جواز السفر للنساء، وذلك بمدينة الرياض، وقال مدير عام الجوازات فى السعودية، اللواء سليمان اليحيى بحسب شبكة العربية، إن هذه الخطوة من جوازات منطقة الرياض، تأتى استكمالاً للاستراتيجية المعمول بها حالياً بتوزيع خدماتها، وذلك بفتح منافذ جديدة لخدمة المواطن والمقيم بكل يسر وسهولة، والوصول لكل شرائح المجتمع وخدمتهم على الوجه المطلوب.
جواز السفر
تمديد حالة الطوارئ فى السودان لمدة 3 أشهر اعتبارا من غد
أعلن عضو مجلس السيادة فى السودان الناطق باسم المجلس محمد سليمان الفكى تمديد حالة الطوارئ فى جميع مناطق البلاد، لمدة 3 أشهر، اعتبارا من يوم غد الجمعة، وذلك وفقا لمرسوم جمهورى، قضى بتمديد الطوارئ.
احذر الشطة.. وفاة منسق حفلات مختنقا بعد تناوله وجبه سمك حارة ببريطانيا
قال نائب وزير الخارجية السورى، فيصل المقداد، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، كاذب سيحاسبه التاريخ على كل ما ارتكبه من جرائم وما زال يرتكبها بحق الشعب السورى.
العدوان التركى على سوريا
أظهر استطلاع رأى أجرته قناة "فوكس نيوز" أن أكثر من نصف المواطنين الأمريكيين غير راضين عن أداء رئيسهم دونالد ترامب فى منصب الرئيس.
تعرضت المواقع والتلال الأثرية فى شمال شرق سوريا ولا سيما فى منطقتى القامشلى و تل أبيض إلى تدمير كبير جراء العدوان التركى على الأراضى السورية حيث تتوضع مجموعة من أهم التلال الأثرية السورية والتى يعود تاريخها إلى آلاف السنين وجاءت منها أهم الاكتشافات الأثرية خلال العقود الماضية.
انتشار سريع لحرائق الغابات بسان فرانسيسكو والسلطات تجلى المئات
جانب من الحرائق
أعلنت سلطات مقاطعة "جيانغسو" شرقى الصين، انهيار جسر على طريق بمدينة "ووشى" فى المقاطعة، فيما لم يتم على الفور ورود أنباء عن سقوط ضحايا جراء الحادث.
ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يجتاح الإعصار هاجيبيس شرقى اليابان يوم السبت المقبل، جالبا معه رياحًا قوية وأمطارًا غزيرة إلى مناطق واسعة من البلاد.
أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات فى الجزائر، أن 139 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.
إيطاليا تستدعى سفير تركيا للاحتجاج على العدوان التركى فى سوريا
اعلن متحدث باسم الحكومة الايطالية عن استدعاء السفير التركي للاحتجاج على العملية العسكرية في سوريا، وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.
دشن الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، «مركز الشرطة الذكى العائم» الأول من نوعه على مستوى العالم الذى سيقدم خدماته وسط البحر فى جزر العالم بدبي، ويتمتع بتصميم يلبى احتياجات رواد اليخوت والقوارب ومحبى الأنشطة الرياضية البحرية، بحسب صحيفة "الرؤية" الإماراتية.
لقى شخص مصرعه، وأصيب 11 آخرون، إثر اصطدام الشاحنة التى كانت تقلهم بأحد الجسور، وسقوطها فى أحد الأنهار بمقاطعة (جالبا يجورى) بولاية (البنغال الغربية).
اعلن الرئيس الامريكى دونالد ترامب فى بيان أن خبير صنع القنابل بالقاعدة إبراهيم العسيري قتل قبل عامين في عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن.
تداول نشطاء إيرانيين على مواقع التواصل الإجتماعى تويتر، مقاطع فيديو لدخول المرأة الإيرانية للمرة الأولى منذ 40 عاما ملعب لكرة القدم، لتشجيع المنتخب الإيرانى مع كمبوديا فى تصفيات كاس العالم 2022.
سحب البرلمان الرومانى، اليوم الخميس، الثقة من حكومة رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا ما يمهد لطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية حتى إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة فى ديسمبر عام 2020.
رجحت صحيفة " هأارتس" الإسرائيلية، فشل حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهو ما يترتب عليه الذهاب لصناديق الاقتراع من خلال الدعوة لانتخابات جديدة للمرة الثالثة خلال عام .
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