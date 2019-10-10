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إيطاليا تستدعى سفير تركيا للاحتجاج على العدوان التركى فى سوريا

الخميس، 10 أكتوبر 2019 04:54 م
إيطاليا تستدعى سفير تركيا للاحتجاج على العدوان التركى فى سوريا العدوان التركى على سوريا
رويترز

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اعلن متحدث باسم الحكومة الايطالية عن استدعاء السفير التركي للاحتجاج على العملية العسكرية في سوريا.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية ، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.
 
وفى بيان لها مساء امس، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركي على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة. كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
 
ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

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