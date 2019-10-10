سوبر كورة
Ads
الخميس، 10 أكتوبر 2019 07:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الانتخابات الجزائرية: 139 مرشحا محتملا فى انتخابات الرئاسة المقبلة

الخميس، 10 أكتوبر 2019 06:23 م
الانتخابات الجزائرية: 139 مرشحا محتملا فى انتخابات الرئاسة المقبلة اقتراع _ صورة أرشيفية
الجزائر /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات فى الجزائر، أن 139 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل.

وقال على ذراع مسؤول الإعلام بالسلطة المستقلة للانتخابات، فى مؤتمر صحفى له اليوم الخميس، إنه "حتى ظهر اليوم بلغ عدد الراغبين للترشح للرئاسيات المقررة يوم 12 ديسمبر القادم 139 شخصا، من بينهم 5 نساء".

وأوضح أن كل المرشحين المحتملين يستوفون الشروط الأولية وهى الجنسية الجزائرية والشهادة الجامعية وبلوغ السن القانونية 40 سنة.

ويحتاج المرشح إلى جمع 50 ألف توقيع من المواطنين فى 25 ولاية على الأقل على ألا يقل عدد التوقيعات من كل ولاية عن 1200 توقيع.

وقال ذراع إن "حضور الشخص المعنى إلى مصلحة الأحوال المدنية أو الموثقين والمحضرين القضائيين للتصديق على استمارات الترشح للراغب فى الترشح أمرا ضروريا".

وأشار إلى أن فريق عمل من القانونين يعكف على دراسة احتمال تمديد فترة مراجعة قوائم الناخبين، على أن تعلن السلطة عن موقفها النهائى من هذه القضية فى بيان رسمى يصدر فى وقت لاحق.

وأوضح أن أيا من المرشحين المحتملين لم يطلب بعد موعد لإيداع ملف ترشحه بعد استيفاء كافة الشروط، موضحًا أن التوزيع الزمنى للمرشحين فى وسائل الإعلام العمومية سيتم ضبطها مع الجهات المعنية ، كما يتم التفكير أيضا فى كيفيات ضبط الحملة الانتخابية فى القنوات التلفزيونية الخاصة.

 


الانتخابات الجزائرية

أخبار الجزائر

الجزائر

139 مرشحا محتملا

انتخابات الرئاسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

سوابق متجوزة سوابق.. زوجة أيمن نور "مذيعة الشرق" مطلوبة قضائيا فى حكم 5 سنوات

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

انتهاء المرحلة الأولى من تطوير طريق وادى سعال- سانت كاترين بـ300 مليون جنيه

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

رسميا.. الحكومة تطلق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية.. رئيس الوزراء: رفع دعم الصادرات المصرية لـ6 مليار ات جنيه ونطمح فى تحقيق معدل نمو 7% خلال العامين القادمين

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

موجز 6.. الرئيس السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركى على سيادة وأراضى سوريا

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

أغلى الأعضاء فى أجساد مشاهير الكرة.. ميسي يؤمن على ساقيه بـ750 مليون يورو

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

المشدد 10 سنوات لـ9 متهمين بقضية "فساد القمح" وإلزامهم برد 7 ملايين جنيه

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

العاهل الأردنى يغادر القاهرة عقب لقاء الرئيس السيسى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

الأهلي: نحترم تعاقد كهربا مع أفيس والتفاوض سيكون مع النادى البرتغالى

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

السيسى يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا.. الرئيس والعاهل الأردنى يتفقان على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السورى.. ودعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

التعادل 1 - 1 يحسم مباراة البرازيل ضد السنغال الودية.. فيديو

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

اطمن على نفسك.. تحليل "CRP" دليلك لكشف الالتهابات والعدوى

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

أردوغان يعتقل معارضى عدوانه على سوريا ويحقق مع زعيمين كرديين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة